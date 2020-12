Britanci se cijepe idući tjedan! Odobrili Pfizerovo cjepivo, mi smo naručili milijun doza

Velika Britanija je odobrila cjepivo Pfizer protiv korona virusa. Cijepljenje počinje već sljedeći tjedan, a u prvoj fazi stići će 800.000 doza

<p>Britanska vlada odobrila je cjepivo protiv korona virusa i s cijepljenjem počinje uskoro, prenosi <a href="https://news.sky.com/story/covid-19-uk-approves-use-of-pfizers-coronavirus-vaccine-12148786">news.sky</a>. Cjepivo će biti dostupno u Velikoj Britaniji od sljedećeg tjedna, a u prvoj narudžbi stići će 800.000 doza. </p><p><strong>Pogledajte video: Hrvatska je naručila milijun doza tog cjepiva</strong></p><p>Glasnogovornik ministarstva zdravstva i socijalne skrbi rekao je kako Nacionalna zdravstvena organizacija ima iskustva u provedbi velikih programa cijepljenja te da će početi s opsežnim pripremama pružanja skrbi i podrške svima koji ispunjavaju uvjete za cijepljenje. </p><p>- Vlada je danas prihvatila preporuku neovisne Agencije MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) da odobri za uporabu cjepivo Pfizer-BioNTech’s COVID-19 - objavila je vlada, a <strong>Simon Stevens</strong>, šef nacionalne zdravstvene službe izjavio je kako će ovo biti jedno od najvećih cijepljenja u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva. </p><p>U priopćenju britanskog Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi navodi se da ova odluka o odobravanju cjepiva plod rigoroznih kliničkih ispitivanja i temeljite analize podataka raznih stručnjaka tijekom proteklih mjeseci. </p><p>Britanski odbor za cjepivo odlučit će koje će prioritetne skupine prve biti cijepljenje, primjerice osjetljive skupine kao što su korisnici domova za starije i nemoćne, medicinsko osoblje, stariji ljudi odnosno svi koji su klinički krajnje ranjivi. Distribucija cjepiva u Velikoj Britaniji počinje sljedećeg tjedna.</p><p>Pfizer je pozdravio britansko odobrenje. </p><p>- To odobrenje je cilj kojemu smo težili radeći otkako smo prvi put izjavili da će znanost pobijediti, čestitamo MHRA na sposobnosti da pomno ocijeni te na vrijeme odluči zaštititi stanovništvo UK-a - rekao je direktor <strong>Albert Bourla</strong>.</p><h2>Mi smo kupili milijun doza tog cjepiva</h2><p>Hrvatska je rezervirala 2,7 milijuna doza oksfordskog cjepiva odnosno AstraZenece, to je dovoljno za 1,350 milijuna ljudi. Rezervirali smo i 900.000 doza Johnson&Johnsona i milijun doza Pfizera i BioNTecha.</p><p>Velika Britanija je prva zapadna zemlja koja je odobrila cjepivo protiv korona virusa, a njihova je vlada naručila preko 40 milijuna doza Pfizerovog cjepiva. </p>