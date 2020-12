Capak: Napravili smo detaljan plan cijepljenja protiv korone

Ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu će se cijepiti u zdravstvenom sustavu, pri tom će im pomoći u Zavodima za javno zdravstvo i epidemiolozi, rekao je ravnatelj

<p>S obzirom da smo uveli stroge mjere, očekujemo da će doći do pada brojki, no teško je procijeniti utjecaj jer nemamo iskustvo u tome - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ravnatelj-hzjz-a-krunoslav-capak-gost-dnevnika-nove-tv---630329.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a> ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo,<strong> Krunoslav Capak</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Epidemija je počela u drugom mjesecu ove godine pa ne znamo koliki će biti utjecaj jer je veliki broj zaraženih ljudi u zatvorenom prostoru, a u zatvorenom prostoru se bolest lakše širi pa je teško procijeniti - dodao je Capak.</p><p>- Donijeli smo mjere kojima ograničavamo kontakte na okupljanjima, tijekom sporta i rekreacije, u ugostiteljskim objektima... pa očekujemo da će doći do pada i da će nam se preokrenuti trend, odnosno da će broj novih zaraženih početi padati, a onda nakon nekog vremena i svi ostali parametri koje pratimo - objasnio je Capak.</p><p>Kaže kako je teško govoriti u ovom trenutku o popuštanju mjera koje su donesene.</p><p>- Ako dođe do promjene trenda i ako ćemo imati povoljniju situaciju, razmišljat ćemo o tome da se neke mjere popuste - rekao je Capak.</p><h2>Plan cijepljenja</h2><p>Neke zemlje već određuju na kojim mjestima će se građani moći cijepiti.</p><p>- Mi smo napravili plan cijepljenja koji sadrži sve bitne elemente - tko su cjepitelji, populacija koja se cijepi po prioritetima i koja su distribucijska mjesta prema podacima koje sada imamo - rekao je Capak.</p><p>- Mnogi od tih podataka, što se tiče vremena dolaska i distribucije cjepiva te količine cjepiva koja će doći u pojedinim tranšama - mi još uvijek nemamo. Čim ih saznamo, a saznat ćemo ih vrlo skoro - ćemo napraviti detaljan plan - kazao je Capak i dodao da će tada tražiti od svih cjepitelja da dostave točan broj ljudi koji se žele cijepiti kako bi se planirala distribucija.</p><p>- Ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu će se cijepiti u zdravstvenom sustavu, pri tom će im pomoći u Zavodima za javno zdravstvo i epidemiolozi. Oni imaju dovoljan broj zdravstvenih djelatnika koji znaju, mogu i smiju cijepiti i koji će to provoditi - istaknuo je Capak i dodao da je slično i sa zaposlenima u ustanovama socijalne skrbi koje su druge po redu po prioritetima.</p><p>- Nakon toga će se ljudi cijepiti, bilo u zdravstvenom sustavu, oni koji su teže bolesni, a ostali kod liječnika obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - rekao je Capak.</p><h2>Još uvijek bez slučajeva gripe</h2><p>Još nemamo prvi slučaj gripe, navodi Capak.</p><p>- Imali smo kliničkih slika na terenu koje liče na gripu, dobili smo više uzoraka na testiranje, no još uvijek nismo dobili pozitivan nalaz na gripu niti smo izolirali virus - objasnio je Capak. </p><p>- Prošle godine je prvi slučaj bio oko 10. prosinca pa i ove godine očekujemo slično. Kroz sljedećih nekoliko dana, tjedan ili deset dana možemo očekivati prvi slučaj gripe - dodao je Capak.</p><h2>Stanje u bolnicama teško</h2><p>O stanju u bolnicama kaže kako pažljivo prate situaciju na južnoj hemisferi.</p><p>- Oni su u zimsko vrijeme imali kohabitaciju gripe i koronavirusa, ali s obzirom da mjere koje sprječavaju širenja koronavirusa, sprječavaju i širenje gripe, oni su imali vrlo male brojeve slučajeva gripe na razini 10 posto od prethodne sezone - rekao je Capak.</p><p>- Mi mislimo da će i kod nas biti slična situacija i da nećemo imati puno gripe ove godine te da ćemo lako vladati tom situacijom - kazao je Capak.</p><p>- Ne treba zaboraviti da je cijepljenje najvažnija prevencija. Nama dolazi krajem tjedna zadnja tranša cjepiva, 130.000 doza koje ćemo distribuirati na teren. Svi oni koji se još nisu cijepili, mogu se javiti svojim liječnicima obiteljske medicine, a mi ćemo rasporediti dio na strateške populacije - zaključio je Capak.</p>