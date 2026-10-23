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Britanci se spremaju za rat: 'Pripremite zalihe za 72 sata. Vodu, deku, hranu, gotovinu'

Piše 24sata,
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Britanci se spremaju za rat: 'Pripremite zalihe za 72 sata. Vodu, deku, hranu, gotovinu'
Foto: AI
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FOTO: ILUSTRACIJA Vladine smjernice preporučuju vodu i hranu za 72 sata te osnovnu opremu za slučaj oluja, kibernetičkih napada ili drugih ozbiljnih izvanrednih događaja.

Britanska vlada poziva kućanstva da kod kuće pripreme zalihe vode i hrane dovoljne za tri dana. Kampanja Be Ready trebala bi pomoći građanima da se snađu tijekom ozbiljnih izvanrednih događaja, uključujući oluje, kibernetičke napade i druge prijetnje. Vlasti preporučuju tri litre vode po osobi na dan za piće, odnosno ukupno devet litara za 72 sata, a za kuhanje i pranje potrebno je još vode.

Sigurnosni ministar Dan Jarvis rekao je da bi ljudi koji mogu slijediti preporuke to trebali učiniti. Smjernice opisuju pripremu kao jednostavne korake za svakodnevne izvanredne situacije, a kampanju predstavljaju kao dio šireg nastojanja da se poveća otpornost zemlje. Vlada će preporuke dodatno promovirati oglasima na društvenim mrežama i radiju.

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- Tko može slijediti ovaj savjet, trebao bi ga slijediti. Riječ je o jednostavnim koracima kako bismo bili spremni za svakodnevne izvanredne situacije - rekao je Dan Jarvis.

Uz vodu i hranu, građanima se savjetuje da pripreme deke, gotovinu, pribor za prvu pomoć, svjetiljku s baterijama i radio na ručno navijanje. Vlada je ranije najavila da će stanovnike potaknuti na čuvanje konzervirane hrane, no nova kampanja preciznije navodi što bi kućanstva trebala imati. Zalihe za tri dana smatraju se praktičnim ciljem, a slične preporuke već daju Francuska, Irska i Nizozemska.

Ministar obrane Wes Streeting upozorio je i na prijetnje koje bi mogle pogoditi svakodnevnu infrastrukturu, među njima napade koje bi sponzorirale Rusija ili druge neprijateljske države. Prema njegovim riječima, kibernetički napadi mogli bi onesposobiti sustave plaćanja ili poremetiti opskrbne lance. Streeting je o tome govorio u Telfordu, u tvornici cijevi za tenkovske topove njemačke tvrtke Rheinmetall.

- Te prijetnje nisu hipotetske, nego stvarne, i nisu negdje drugdje, već su sve prisutnije ovdje. Moramo ozbiljno shvatiti otpornost zemlje, kao i njezinu obranu - rekao je Wes Streeting.

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Poziv na pripremu stiže nakon što je britanski centar za kibernetičku sigurnost poslao 50.000 upozorenja organizacijama pogođenima otkrivenom ranjivošću u programskom jeziku PHP. Iz predostrožnosti su privremeno ugašene 32 vladine internetske stranice. Vlada kampanju pokreće i prije zimske sezone oluja; nakon oluje Goretti u siječnju deseci tisuća domova u Midlandsu, jugozapadnoj Engleskoj i Walesu ostali su bez struje.

*uz korištenje AI-ja

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