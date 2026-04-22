Članica EU objavila važnu poruku: Pripremite torbu i zalihe za hitne situacije i rat

Belgijska vlada pokrenula je kampanju kako bi pomogla ljudima da se pripreme za hitne situacije. Kućanstva diljem Belgije pozivaju se da budu spremna izdržati barem 72 sata, primjerice u slučaju velikog nestanka struje ili prekida interneta, piše VRT.

To je dio četverogodišnjeg plana Nacionalnog kriznog centra za jačanje otpornosti javnosti uslijed rastućih geopolitičkih napetosti i prirodnih katastrofa. Dužnosnici poručuju da se izvanredne situacije mogu dogoditi „bilo gdje i bilo kada”. Građane se potiče da aktivnije sudjeluju u pripremi za krizne situacije, s ciljem podizanja svijesti i učenja kako brzo i učinkovito reagirati.

Prva faza kampanje usmjerena je na pomoć javnosti u pronalasku pouzdanih informacija tijekom krize. Građani se pozivaju da se prijave na vladin sustav BE-Alert i da prate službene komunikacijske kanale u kriznim situacijama, jer se glasine i dezinformacije često vrlo brzo šire tijekom izvanrednih događaja.

Građani se potiču da kod kuće drže komplet za hitne situacije. Savezna vlada savjetuje kućanstvima da osiguraju dovoljno zaliha za najmanje 3 dana. Te zalihe uključuju vodu, hranu koja se ne kvari, osnovne medicinske potrepštine, svjetiljke, baterije, gotovinu i higijenske proizvode.

Građani se također potiču da pripreme manju „torbu za brzu evakuaciju” u slučaju da moraju brzo napustiti dom. Ta „grab bag” trebala bi sadržavati osnovne stvari poput hrane, vode, važnih dokumenata, punjača za telefon i pribora za prvu pomoć.

Kampanja će se s vremenom proširivati kako bi obuhvatila dodatne rizike, uključujući nuklearne incidente. Također će uključivati lokalne vlasti kako bi smjernice bile što relevantnije za svakodnevni život. Vlasti navode da će, poboljšanjem pripremljenosti stanovništva, hitne službe moći bolje usmjeriti pomoć na one kojima je najpotrebnija tijekom krize.

Belgija se suočava s porastom kriminala, nekontroliranom imigracijom, obračunima bandi, ali i prijetnji s istoka. Naime, u Belgiji se nalaze zamrznuta ruska sredstva, a Moskva je rekla da bi njihovo preusmjeravanje Ukrajini bila crvena linija preko koje ne može prijeći.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev je u listopadu 2025. zaprijetio da bi Belgija mogla biti izbrisana s lica zemlje.