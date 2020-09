Novi simptomi korone kod djece - povraćanje i proljev?

Ovaj najnoviji zaključak donesen je na temelju pokusa u kojemu je sudjelovalo 1000 djece. Od tih tisuću, 68 ih je imalo antitijela na virus, a polovica od toga je imala neke simptome

<p>Britanski znanstvenici otkrili su nove simptome prilikom zaraze korona virusom kod djece, javlja <a href="https://www.bbc.com/news/health-53983963" target="_blank">BBC</a>.</p><p>Uz dosadašnje simptome, kojih ima podosta, novi simptomi su sada i povraćanje, proljev i grčevi u trbuhu. To je zaključak znanstvenika s Queen's Universityja u Belfastu.</p><p>Dosad su kao službeno priznati simptomi u Velikoj Britaniji vrućica, kašalj i gubitak mirisa ili okusa te bi se svatko s tim simptomima u toj zemlji trebao testirati na virus. Ovaj najnoviji zaključak donesen je na temelju pokusa u kojemu je sudjelovalo 1000 djece. Od tih tisuću, 68 ih je imalo antitijela na virus, a polovica od toga je imala neke simptome.</p><p>Groznicu je imalo 21 od 68 djece, a kašalj je također bio čest, no prijavila su ga i djeca koja su bila negativna na antitijela.</p><p>Gastrointestinalne simptome poput proljeva, povraćanja i grčeva u trbuhu prijavilo je 13 od 68 djece, što bi trebala biti premala brojka za donošenje zaključka, no jedan od glavnih znanstvenika u istraživanju <strong>Tom Waterfield</strong> prilično je zadovoljan rezultatima jer se, uvjereni su Britanci, s ovim novim saznanjem može identificirati čak 97 posto simptomatskih slučajeva.</p><p>- Znamo da, srećom, većina djece koja zaraze virusom neće biti jako bolesna, ali još uvijek ne znamo koliko ga djeca mogu širiti - rekao je Waterfield.</p><p>Gubitak mirisa ili okusa bio je još rjeđi simptom, prijavilo ga je svega šestero djece s antitijelima. Niti jedno od djece u studiji nije bilo ozbiljno bolesno niti je trebalo biti primljeno u bolnicu.</p>