Britancu koji je s kruzera pao u more kod Visa najveću prijetnju predstavlja šok pa hipotermija

Čovjek je pao u more s više od 30 metara, možda je došlo do ozljede pri padu. Budući da je temperatura mora 24 stupnja, to nam omogućuje da potragu produljimo na barem 12 sati i više. Preživljavanje je u tim uvjetima više od 12 sati, a potraga ide dvostruko dulje, barem 24 sata, rekao je Radovan Linić, koordinator u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

Mladi Britanac pao je u petak s kruzera "Explorer of the Seas" pored otočića Jabuka, a posada mu je, kako je objavljeno, odmah bacila pojas za spašavanje, ali u tom trenutku nisu vidjeli mladića. U akciju spašavanja odmah su se uključili pomorska policija, obalna straža i vojska, ali i privatni vlasnici brodova. Vojska je dignula i avion.

Čovjek u vodi, navode stručnjaci za preživljavanje u moru, brže se umara, posebice u hladnoj vodi i ako nema pojas za spašavanje. Ozbiljniji problem je hipotermija, smrtonosno stanje koje se može pojaviti u vodi od 16 Celzijevih stupnjeva i manje. Ljudi mogu doživjeti šok ako je voda prehladna, tad ne mogu kontrolirati disanje i mogu se utopiti. Osim toga, kako temperatura tijela pada, mogu se umoriti, zbuniti ili biti dezorijentirani.

Čovjek u vodi temperature 5 stupnjeva može preživjeti sat vremena, dva sata na 10 stupnjeva i šest u vodi toplijoj od 15 stupnjeva Celzijevih, no kad je voda toplija od 20 stupnjeva, moguće je preživjeti oko 25 sati. Žene imaju više masnog tkiva od muškaraca, oko 10 posto, što pomaže u zadržavanju topline tijela, a i u plutanju. Odjeća i obuća pomažu pri plutanju jer zadržavaju zrak i zato je najbolje ne pomicati se previše. Dobro je i potražiti neki plutajući predmet koji može biti oslonac u vodi.

Najdulje u moru izdržao je Jose Salvador Alvarenga iz El Salvadora koji je plovio 440 dana Pacifikom dok nije pronađen na Maršalovim otocima.

Inače, kruzer s kojeg je pao Britanac je izgrađen 2000. te je riječ o norveško-američkom brodu. Cijena gradnje bila je oko 500 milijuna američkih dolara, a dugačak je 311 metara i širok oko 50 metara. Kruzer raspolaže s 15 paluba i ukupno 1557 kabina. Kapacitet putnika je 3114, ili 3840 pri maksimalnoj popunjenosti, a to s posadom od 1180 ljudi čini ukupno 5020 ljudi na brodu.

Također se ističe 120 metara dugačka, devet metara široka i četiri palube visoka središnja šetno-trgovačka paluba oko koje su koncentrirani glavni restorani, trgovački i zabavni centri. Na svakom kraju promenade, kroz 11 paluba, uzdiže se atrij s panoramskim dizalima. Brod također raspolaže s kazalištem, klizalištem na ledu, košarkaškom dvoranom i zidom za planinarenje.

