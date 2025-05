Autom se zabio u ogradu na A3 pa mahao svjetiljkom: 'Stanite'. Vozač autobusa nije ga vidio...

U stravičnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 jučer oko 3 sata između čvora Popovača i Križ poginulo je dvoje ljudi, a ozlijeđeno ih je 31. U njoj su sudjelovali autobus bosanskohercegovačkih registracija i automobil također bosanskohercegovačkih tablica, a riječ je o VW Golfu. Vozač auta udario je u zaštitnu ogradu i više nije mogao pomaknuti vozilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Izvlačenje autobusa na A3 | Video: Emica Elvedji/PIXSELL

- Izašao je na cestu te je mahao onima koji su mu išli ususret da uspore ili stanu. Međutim, vozač autobusa nije ga uočio ili nije mogao usporiti te se samo zabio u čovjekov auto, a onda je udario u ogradu i prevrnuo se. Na kraju je završio u traku za suprotni smjer - rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije Miroslav Golub.

Osobni automobil je smrskan, ali vozač je dobro. Poginuli su putnici iz autobusa. Na teren je odmah izašlo 17 vatrogasaca, 7 vatrogasnih vozila, a sudjelovale su tri postrojbe - Popovača, Stružec i Kutina. Izvlačenje putnika iz autobusa trajalo je satima.

- Morali smo razbiti prozore i ući u autobus kako bismo ljude izvlačili. Nasreću, autobus se nije zapalio - rekao je vatrogasac iz DVD-a Popovača.

Foto: Edina Zuko/Pixsell

Na teren su odmah došle i ekipe Hitne pomoći. U bolnice su prevezli 29 ljudi, a troje ih je imalo ozljede opasne za život.

- Zahvaljujemo dežurnim hitnim službama koje su odmah izašle na teren. Izašlo je čak devet timova hitne medicinske službe, od čega šest timova iz Sisačko-moslavačke županije te tri tima iz Zagrebačke županije - navode iz Ministarstva zdravstva.

Pet ozlijeđenih pacijenata odvezli su u KB Dubrava. Četvero su odvezli u KBC Zagreb, a dvoje pacijenata je u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Neke su morali operirati. U općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" u Sisku zbrinuto je osmero ljudi. U Općoj bolnici Pakrac i Bolnici hrvatskih veterana zbrinuto je desetero lakše ozlijeđenih.

Foto: Edina Zuko/Pixsell

Cijeli je slučaj komentirao vještak za promet Goran Husinec.

- Vozač auta je imao ovu prvu jako dobro reakciju. Odlično je to što je odmah išao signalizirati drugim vozačima baterijskom svjetiljkom. To je ispravan način za postupiti kada vam se dogodi takva nesreća. Drugi korak bio bi postavljanje trokuta na propisanoj udaljenosti od mjesta nezgode, ali to ovisi ide li vam netko ususret ili ne. Čim vidite da nema nikoga, odmah krećete stavljati trokut. Treći korak je zvanje policije kako bi i ona došla što prije i nastavila regulirati promet. Zvati policiju se može čak i dok se nosi trokut. Sada se tek mora utvrditi je li vozač auta imao dovoljno vremena da obavi sve to ili nije. U svakom slučaju započeo je dobro rješavati situaciju - rekao je Husinec.

Čitatelji su nam javili da je autobus autoprijevoznika Halilović navodno iz Njemačke putovao u Hrvatsku, ali od autoprijevoznika nismo uspjeli dobiti potvrdu te informacije.

Foto: Edina Zuko/Pixsell

- Kolona prema Zagrebu je nevjerojatna. Auti doslovno stoje, ne miču se - javljali su tijekom cijelog jutra čitatelji.

Do nesreće je došlo između 82. i 83. kilometra južne i sjeverne strane autoceste. Promet je bio prekinut i odvijao se obilazno po državnim, županijskim i lokalnim cestama. Kolona vozila na čvoru Popovača u smjeru Bregane bila je oko 18 kilometara. Tek osam sati nakon nesreće autocesta A3 Bregana - Lipovac otvorena je u oba smjera između čvorova Popovača i Križ. Promet su pustili oko 11.25 sati.

Pri tri godine poginulo je 13 ljudi, putovali su u međugorje

U veljači 2023. na autocesti A1 između čvora Brinje i čvora Ogulin u smjeru Zagreba prevrnuo se autobus albanskih registracija. Smrtno je stradao državljanin Albanije, a sedmero je ljudi ozlijeđeno.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Autobus iz Poljske u kolovozu 2022. doživio je nesreću na autocesti A4 Zagreb - Goričan. Poginulo je 12 ljudi, a ozlijeđeno je više desetaka. U autobusu su bili hodočasnici koji su putovali u Međugorje.

Slovački turisti putovali su na odmor u Vodice 2008. godine. Zabili su se u stup kraj Gospića te je pritom poginulo 14 putnika.