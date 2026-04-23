Britanija će Francuskoj platiti čak 892 milijuna dolara za suzbijanje ilegalnih migracija

Velika Britanija je objavila u srijedu da će Francuskoj platiti do 660 milijuna funti (892 milijuna dolara) u okviru novog trogodišnjeg sporazuma o sigurnosti granica kako bi se suzbili ilegalni prelasci migranata preko La Manchea, pri čemu će dio financiranja ovisiti o rezultatima.

Više od 41.000 ljudi prešlo je La Manche i stiglo do Engleske u čamcima 2025. godine, što je blizu rekorda iz 2022., pokazuju službeni podaci.

Oko 500 milijuna funti potrošit će se za jačanje provedbe zakona na plažama u sjevernoj Francuskoj, uključujući raspoređivanje gotovo 1100 pripadnika policijskih, obavještajnih i vojnih snaga.

Dodatnih 160 milijuna funti bit će isplaćeno ako se nove taktike ocijene uspješnima u zaustavljanju migranata. Ako to ne bude slučaj, financiranje će prestati nakon godinu dana.

Dogovor zamjenjuje prethodni trogodišnji ugovor o financiranju vrijedan oko 480 milijuna funti koji je istekao ranije ove godine.

Novi sporazum uključuje novu jedinicu interventne policije s 50 pripadnika, proširene obavještajne i pravosudne policijske timove te dodatne pomorske patrole.

Mjere nadzora uključuju dronove i dva helikoptera, a Francuska će rasporediti i novi brod i više od 20 dodatnih pomorskih časnika za presretanje plovila na moru.

Britanska vlada rekla je da je zajedničko djelovanje s Francuskom već zaustavilo više od 42.000 pokušaja prelaska granice otkako je Laburistička stranka premijera Keira Starmera preuzela vlast u srpnju 2024.