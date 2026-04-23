SPORAZUM O GRANICAMA

Britanija će Francuskoj platiti čak 892 milijuna dolara za suzbijanje ilegalnih migracija

Piše HINA,
Foto: Abdul Saboor

Više od 41.000 ljudi prešlo je La Manche i stiglo do Engleske u čamcima 2025. godine, što je blizu rekorda iz 2022., pokazuju službeni podaci.

Velika Britanija je objavila u srijedu da će Francuskoj platiti do 660 milijuna funti (892 milijuna dolara) u okviru novog trogodišnjeg sporazuma o sigurnosti granica kako bi se suzbili ilegalni prelasci migranata preko La Manchea, pri čemu će dio financiranja ovisiti o rezultatima.

Oko 500 milijuna funti potrošit će se za jačanje provedbe zakona na plažama u sjevernoj Francuskoj, uključujući raspoređivanje gotovo 1100 pripadnika policijskih, obavještajnih i vojnih snaga.

Dodatnih 160 milijuna funti bit će isplaćeno ako se nove taktike ocijene uspješnima u zaustavljanju migranata. Ako to ne bude slučaj, financiranje će prestati nakon godinu dana.

Dogovor zamjenjuje prethodni trogodišnji ugovor o financiranju vrijedan oko 480 milijuna funti koji je istekao ranije ove godine.

Novi sporazum uključuje novu jedinicu interventne policije s 50 pripadnika, proširene obavještajne i pravosudne policijske timove te dodatne pomorske patrole.

Mjere nadzora uključuju dronove i dva helikoptera, a Francuska će rasporediti i novi brod i više od 20 dodatnih pomorskih časnika za presretanje plovila na moru.

Britanska vlada rekla je da je zajedničko djelovanje s Francuskom već zaustavilo više od 42.000 pokušaja prelaska granice otkako je Laburistička stranka premijera Keira Starmera preuzela vlast u srpnju 2024.

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije
40 GODINA OD ČERNOBILA

IŠLI SU U SMRT Heroji koji su spasili Europu od radijacije

TREĆI DIO Hrabro su ušli ispod reaktora i ispustili vodu, ali i tamo su prošli pravu dramu jer su ostali bez svjetla. Iako su znali da riskiraju bolnu smrt od radijacije, otišli su i spasili svijet od još veće katastrofe...
'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'
40 GODINA OD ČERNOBILA

'I dan danas ljudi u Hrvatskoj umiru od raka zbog Černobila'

ČETVRTI DIO Oni koji su bili izloženi manjim radijacijama umirali su u godinama nakon i to od akutnih bolesti ili od raka. Katastrofom u Černobilu pogođeni su milijuni ljudi koji su osjetili posljedice izloženosti zračenju
UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati
STRAVIČAN NAPAD

UŽAS U MAKSIMIRU S pištoljem upali u kuću i napali obitelj! Maloljetnik ih uspio potjerati

Kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti je u tijeku, objavila je zagrebačka policija...

