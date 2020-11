Britanski milijarder podijelio 23 mil. eura zaposlenicima, tajnica mu u penziju otišla s 36 godina

Osnivač The Hut Group isplatio si je nevjerojatnih 830 milijuna funti nakon što je njegova tvrtka puštena na burzu u rujnu. Ovo je jedna od najvećih isplata u britanskoj povijesti

<p>Milijarderski poduzetnik<strong> Matthew Molding </strong>ostvario je jednu od najvećih isplata u britanskoj povijesti nakon što su cijene dionica The Hut Group skočile. Molding si je isplatio nevjerojatnih 933 milijuna eura, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/money/brit-businessman-matt-mouldings-21m-23047036?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=mirror_main&fbclid=IwAR2F_Z6WT6RgDwVFdH6v3BsX5E1qgseKLUNPKEn6rl6blj0MgRGELjtE7A0" target="_blank">Mirror</a>.</p><h2>Podijelio zaradu</h2><p>Poduzetnik se pobrinuo i za one koji stoje iza uspjeha njegova poslovanja, svoje zaposlenike. Iz zahvalnosti im je pošle godine podijelio udio od oko 23 milijuna eura, a neki od njih time su postali multimilijunaši. </p><p>- Nitko nije dobio manje od par stotina tisuća - rekao je vlasnik. </p><p>Mouldingova osobna asistentica zaradila je toliko novca od dionica da se povukla u mirovinu sa samo 36 godina.</p><p>On je naime svoju tvrtku pokrenuo 2004. godine s <strong>Johnom Gallemoreom</strong>, a tijekom 16 godina prikupio je ogromno bogatstvo. </p><p>Priznaje kako sa svojom tvrtkom dosta kasno došao na internet. Prvo što je počeo prodavati online su CD-ovi, a sada se proširio na više od 100 web stranica.</p><p>Fokus njegove tvrtke je uglavnom na zdravlju i ljepoti, a prodaju i niz proizvoda, od kozmetike do proteinskih dodataka. Uz to djeluju kao sile iza poznatih brendova kao što su Honda i Nestle. </p><p>Iako je The Hut Group lansirana na burzu tek u rujnu, cijene njegovih dionica su naglo porasle čime je Molding zaradio svoju rekordnu isplatu.</p>