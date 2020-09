Inspirirao mnoge: Milijarder koji je htio umrijeti 'siromašan' napokon je podijelio sav novac

Prošla su desetljeća, ali Chuck Feeney, bivši milijarder i suosnivač maloprodajnog diva Duty Free Shoppers, napokon je sav novac dao u dobrotvorne svrhe. Sad mu više ništa nije ostalo i ne može biti sretniji

<p>Charles 'Chuck' Feeney (89), koji je 1960. godine s Robertom Millerom osnovao lanac trgovina na aerodromima Duty Free Shoppers, prikupio je milijarde dok je živio život poput redovnika. Kao filantrop, pionir je ideje 'Davanje dok se živi', što znači trošenje većine svog bogatstva na velike, praktične dobrotvorne akcije, umjesto na financiranje zaklade do smrti. Budući da bogatstvo ne možete ponijeti sa sobom, zašto ga ne biste poklonili, kontrolirali kuda ide i vlastitim očima vidjeli rezultate?</p><p>- Mnogo smo naučili. Neke smo stvari mogli raditi drugačije, ali ja sam jako zadovoljan. Osjećam se ponosno jer sam uspio dovršiti projekt prije smrti. Zahvaljujem svima koji su nam se pridružili na ovom putovanju - rekao je Feeney za <a href="https://www.forbes.com/sites/stevenbertoni/2020/09/15/exclusive-the-billionaire-who-wanted-to-die-brokeis-now-officially-broke/#1a22d4f23a2a" target="_blank">Forbes</a>.</p><p>Tijekom posljednja četiri desetljeća Feeney je donirao više od 8 milijardi dolara dobrotvornim organizacijama, sveučilištima i zakladama širom svijeta putem svoje zaklade, Atlantic Philanthropies. Za svoju i supruginu mirovinu izdvojio je oko dva milijuna dolara što znači da je podijelio 375.000% više novca od svoje trenutne neto vrijednosti. Dijelio je anonimno. Dok su mnogi bogati filantropi angažirali vojsku publicista da pišu o njihovim donacijama, Feeney se potrudio da svoje donacije drži u tajnosti. Zbog njegove tajne, globalne humanitarne kampanje, Forbes ga je nazvao Jamesom Bondom filantropije.</p><p>Čovjek koji je stekao bogatstvo prodajući luksuznu robu turistima, a kasnije pokrenuo i tvrtku General Atlantic, živi u stanu u San Franciscu koji podsjeća na studentsku sobu. Fotografije prijatelja i obitelji vise sa zida nad običnim drvenim stolom, na kojem je mala pločica na kojoj piše: "Čestitamo Chucku Feeneyju na 8 milijardi dolara filantropskog davanja".</p><p>Nakon što više nisu bila tajna, njegova ekstremna dobrotvorna pomoć i donacije su inspirirale najutjecajnije poduzetnike i filantrope. Njegova snažna velikodušnost i ulaganja utjecali su na Billa Gatesa i Warrena Buffetta kad su 2010. pokrenuli Giving Pledge, agresivnu kampanju kojom su uvjerili najbogatije na svijetu da daju barem polovicu svog bogatstva prije smrti. </p><p>- Chuck je bio kamen temeljac u smislu nadahnuća za našu kampanju. On je uzor za sve nas. Trebat će još 12 godina nakon moje smrti da obavim ono što je on napravio za svog života - rekao je Warren Buffett.</p><p>Feeney je davao velik novac velikim problemima - bilo da se radi o miru u Sjevernoj Irskoj, moderniziranju vijetnamskog zdravstvenog sustava ili davanju 350 milijuna dolara kako bi njujorški davno zanemareni otok Roosevelt pretvorio u tehnološko središte. Tražio je projekte u kojima može imati dramatičan utjecaj i davao se potpuno u njih.</p><p>- Vidim malo razloga za odgađanje davanja kad se toliko dobra može postići podržavanjem vrijednih akcija. Osim toga, puno je zabavnije davati dok živiš nego davati dok si mrtav - objasnio je Feeney.</p><p>Feeney je 14. rujna 2020. završio svoju četrdesetogodišnju misiju i potpisao dokumente za zatvaranje Atlantic Philanthropies. Uz video poruke mnogih svjetskih uglednika, među kojima i Billa Gatesa, Nancy Pelosi poslala je službeno pismo kojim se Kongres SAD-a zahvalio Feeneyju na njegovom radu.</p><p>Na svom vrhuncu, Atlantic Philanthropies imao je više od 300 zaposlenika i deset globalnih ureda u sedam vremenskih zona. Datum zatvaranja određen je prije nekoliko godina i dao im je vremena da dokumentiraju svoju povijest, razmisle o pobjedama i porazima i stvore strategiju koju bi ostale institucije trebale slijediti.</p><p>Iako je gotov sa svojom misijom, njezin utjecaj odjekuje širom svijeta zahvaljujući velikim donacijama za zdravstvo, znanost, obrazovanje i društveno djelovanje. </p><h2>Kako je podijelio 8 milijardi dolara? </h2><p>Feeney je dao 3,7 milijardi dolara za obrazovanje, uključujući gotovo milijardu dolara za svoje Sveučilište Cornell. Više od 870 milijuna dolara otišlo je na ljudska prava i društvene promjene, poput 62 milijuna dolara potpore za ukidanje smrtne kazne u SAD-u i 76 milijuna dolara za lokalne kampanje podrške za ObamaCare. Dao je više od 700 milijuna dolara za zdravstvo, u rasponu od 270 milijuna dolara za unapređenje javnog zdravstva u Vijetnamu, pa do 176 milijuna dolara Institutu Global Brain Health na Kalifornijskom sveučilištu u San Franciscu.</p><p>Jedna od posljednjih Feeneyjevih donacija, ​​350 milijuna dolara Cornellu za izgradnju tehnološkog kampusa na njujorškom otoku Roosevelt, klasičan je primjer njegove filozofije davanja. Iako je bio štedljiv u privatnom životu, Feeney je bio spreman potrošiti velika sredstva i suočiti se s poslovnom propasti ako je procijenio da je cilj vrijedan rizika.</p>