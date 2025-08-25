Britanski premijer pred zidom zbog migrantske krize: 'Stvari počinju izmicati kontroli vlade'

Britanski premijer Keir Starmer suočava se s rastućim pritiskom zbog "krize malih brodova" nakon što su se prosvjedi nastavili ispred hotela za azilante, a anketa pokazuje da javnost misli da ne uspijeva riješiti taj problem. Premijer i njegova vlada utvrdili su mjere za ubrzanje sustava žalbi na azil kako bi pomogli u udaljavanju ljudi bez prava boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

No, bivši ministar unutarnjih poslova, laburist David Blunkett, rekao je da vlada do sada nije ponudila "sveobuhvatan odgovor ili razumljivu priču" o rješavanju krize.

Ove godine je rekordnih 28.076 ljudi prešlo La Manche u malim brodovima, što je 46 posto više nego u istom razdoblju 2024. godine. Prosvjedi na mjestima gdje su smješteni tražitelji azila nastavili su se tijekom vikenda, a vlada se priprema za daljnje pravne bitke oko korištenja hotela.

Blunkett, koji je predložio privremenu suspenziju elemenata Europske konvencije o ljudskim pravima i Konvencije UN-a o izbjeglicama kako bi se riješio problem, rekao je da Starmer mora biti "radikalan" u svom pristupu.

Anketa YouGova za novine The Times pokazala je da 71 posto birača vjeruje da premijer loše rješava pitanje hotela za azilante, uključujući 56 posto pristaša laburista.

Anketa provedena na 2.153 osobe pokazala je da 37 posto birača smatra imigraciju i azil najvažnijim problemom s kojim se zemlja suočava.

- Stvari počinju izmicati vladinom utjecaju do te mjere da će ih biti vrlo teško vratiti pod kontrolu. Daljnji paket akcija apsolutno je ključan kako bi se počeo kontrolirati narativ i provedba politika - rekao je Blunkett.