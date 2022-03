Britanski snajperist: Kijev se bori kao Talibani na steroidima

S Ukrajincima se u gradovima protiv ruske invazije bore i mnogi dobrovoljci iz inozemstva, a među njima je i britanski snajperist Shane Matthews (34), bivši član druge bojne Kraljevske pukovnije Princeze od Walesa.

On se trenutačno nalazi u Kijevu i pomaže u utvrđivanju pozicija ukrajinske vojske koja odolijeva navali okupatora. Velike bitke vode se na periferiji, Rusi nadiru sa sjeveroistoka i sjeverozapada.

POGLEDAJTE VIDEO: Granata u Kijevu

- Ukrajinska vojska razvalila je Ruse dok sam ja davao lekcije o medicinskoj pomoći. Očito Rusi nemaju obrambene pozicije u Irpinu pa ih ukrajinski dečki gaze, što je dobra vijest. Ne možeš se boriti protiv gerilske taktike kavu koriste Ukrajinci. Oni su kao Talibani na steroidima - kazao je britanski snajperist za Daily Mail.

Nije mu jasno o kakvim vojnim ciljevima govore Rusi kad je u pitanju glavni grad Ukrajine.

- Crkva, škola na dva kata, most koji su napali tijekom evakuacije civila... Baš sam razgovarao s momkom čijeg su tatu ubili prije dva dana, a danas su mu u artiljerijskom napadu ubili i sina. I to je "denacizacija"? Oni neselektivno granatiraju svaku metu u ovom gradu, a svijet će samo sjediti i gledati ovo? To je pogrešno, to je genocid. Oni su ratni zločinci - kaže Matthews.

Obranu Kijeva, tvrdi, uglavnom drže civili koji nikad prije nisu imali pušku u rukama. Ali ne dvoji da će sve završiti pozitivno po Ukrajince unatoč velikom broju žrtava.

- Iz smjera Irpina smjestile su se ubojice ruskih konvoja, sve je vraški dobro utvrđeno i sa sigurnošću mogu reći da se kolaps grada neće dogoditi.

Britanski ministar oružanih snaga James Heappey upozorio je sunarodnjake da ne odlaze na ratište.

- Ništa dobro neće izaći iz toga da aktivni vojnici ili veterani odlaze u Ukrajinu i sudjeluju u ovome. Oni moraju znati da britanske zračne snage prevoze puno važnih stvari, ne samo iz Ujedinjene Kraljevine, nego i drugih europskih partnera. Ima britanskih vojnika i u drugim državama, najviše Poljskoj, koji primaju tu pomoć. A što se događa dalje s time, to nije za javnost - kazao je Heappey i dodao:

- Moć ruske vojske je i dalje nadmoćna protiv Ukrajinaca, raspolaže ogromnom snagom. Ta sila djeluje prilično neselektivno i na televiziji ćemo u idućim danima vidjeti prilično britalne stvari. Ali upaljena je baklja za ukrajinski narod i jako gori. Uvjeren sam da će se odupirati koliko god mogu u okruženju.

Zanimljivo, prije njega britanska je ministrica vanjskih poslova Liz Truss rekla da će podržati Britance koji će se pridružiti Ukrajincima u obrambenom ratu protiv Rusije.

>> Stanje u Ukrajini iz minute u minutu pratite ovdje. <<