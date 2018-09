Brkić: Čuo sam da je priveden moj prijatelj i kum, a Bože moj

Čuo sam iz medija da je priveden moj prijatelj, moj suborac i moj kum Blaž Curić, ali Bože moj. Postoje institucije u ovoj državi, nek one rade, a vidjet ćemo o čemu se radi, kazao je Milijan Brkić (HDZ). S obzirom na to da je ranije poručio da mu pakiraju, postavilo se pitanje je li mu sve ovi sliči na to:

- Pustimo institucije da rade svoj posao, a sve ostalo vidjet ćemo uskoro - rekao je Brkić ali nije želio odgovoriti na pitanje podmeće li mu netko iz HDZ-a.

Na pitanje ide li istraga prema njemu, Brkić je uzvratio:

- Ne znam ja, to morate pitati nadležne institucije - zaključio je.