Brkić: Martina Dalić je u poslu napravila greške u koracima...

Sudbina svakog od nas je u našim rukama, mi odlučujemo o svojoj sudbini, o svojim djelima i konkretnim potezima. Svi mi drugi, ako pomažemo svojim prijateljima i suradnicima, kako radim i ja u svoj djelokrugu rada jer sam zamjenik predsjednika HDZ-a, pomažem predsjedniku HDZ-a da stranka bude stabilna, pogotovo sada kada je u trenutku krize zbog slučaja Agrokor, no to je jedan izdvojen slučaj, kazao je Milijan Brkić u razgovoru za Dnevnik Nove TV upitan je li sudbina Andreja Plenkovića u njegovim rukama.

Vezano za snimanje predizbornog spota HDZ-a koji je djelomično snimljen u odvjetničkom uredu Borisa Šavorića, Brkić je rekao kako, koliko on zna, spot snima agencija koju je stranka angažirala.

- Ja niti sam režiser, niti onaj koji je bio snimatelj, tako da to morate pitati neke druge - rekao je i dodao kako s Plenkovićem nije nikada komunicirao o njegovom odnosu s Borisom Šavorićem.

Kazao je i kako je Martina Dalić u svom poslu napravila određene 'greške u koracima'.

- Ona je u jednom teškom trenutku kada se dogodio slučaj Agrokor, odradila jedan dio posla odgovorno, ali je očito i u tom poslu napravila određene greške u koracima. To sada izlazi na vidjelo, što se tiče afere Hotmail, što naravno ja ne podržavam i što se tiče takvog načina komunikacije, to je meni neprihvatljivo. No, pustimo nadležnim istražnim tijelima da naprave svoj posao, pa ćemo vidjeti tko je odgovoran - zaključio je Brkić i komentirao pitanje odgovornosti premijera.

- Svi mi koji smo na javnim dužnostima, a posebice oni koji su na najvišim dužnostima, smo moralno odgovorni za sve procese i sve ono što se radi u sustavu u kojem smo mi na čelu. Što se tiče pitanja da li je znao ili ne, to morate pitati premijera. Ja osobno nisam sudjelovao u cijelom procesu oko Agrokora i svih aktivnosti koje su vođene. Naravno da premijer ne može znati sve što se događa, duboko sam uvjeren da je on tada radio u najboljoj vjeri za opće dobro i dobro hrvatskog gospodarstva - rekao je.

Ocijenio je da će pri izglasavanju prijedloga da Tomislav Tolušić bude potpredsjednik Vlade, a Darko Horvat ministar gospodarstva, sigurno imati većinu.

Na pitanje stoji li 100 posto uz Andreja Plenkovića odgovorio je:

- Ne treba se nitko bojati Milijana Brkića. Milijan Brkić nije nikakav vođa struje, niti lijeve, niti desne unutar HDZ-a. Ja bi volio kada bi razgovarali o tome tko je od članova dužnosnika HDZ-a za to da HDZ ide naprijed sa svojim programom i sa svojim aktivnostima, te na taj način da doprinosi kvaliteti života i stabilnosti Republike Hrvatske.