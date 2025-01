Brkić: 'Sumnjam da će se zlatno doba Amerike uspostaviti s deklariranim politikama...'

Glavno oružje koje se ispostavlja je protekcionizam, carinski rat i to "sam protiv svih", rekao je Luka Brkić sa Sveučilišta Libertas kazao je u HTV-ovoj emisiji Otvoreno te dodao kako sumnja da će se zlatno doba Amerike uspostaviti s deklariranim ekonomskim politikama.

Istaknuo je da Donald Trump prijeti carinama Kanadi, Meksiku, Kini. Brkić očekuje da će se morati napraviti stanoviti kompromisi.





- Amerika više nema tu snagu da postane hegemon, rekao je i dodao da se ne radi baš o Trumpovim prijetnjama već je to više "ispipavanje terena".



Smatra da Trumpova politika na srednji i dugi rok ne može donijeti dobro nikome.



- Najveći ceh, pod pretpostavkom da do toga dođe, platit će Amerikanci, rekao je Brkić.



Nemoguće je zanemariti, kaže, američke izbore. To je najveća sila svijeta, ekonomska i vojna, pa nije moguće prema tome biti indiferentan, dodao je.

- Cijeli svijet je u nekoj vrsti iščekivanja, nekoj vrsti panike - kao da svjedočimo nekim nadnaravnim moćima. Amerika jeste moćna. Svijet treba Ameriku, demokratsku, jaku, stabilnu, uređenu, ali ova pomalo šizofrena situacija, barem kako je ja vidim, nije dobra za nikoga, kazao je.



- Balkanizacija međunarodnih odnosa ne može izroditi nikakvim dobrom, niti za SAD niti za ostatak svijeta, dodao je.

Trump je najavio inicijativu u kojoj će američke tehnološke kompanije u iduće četiri godine uložiti 500 mlrd. USD u gradnju centara za umjetnu inteligenciju u SAD-u, uz podršku ulagača iz Abu Dhabija i Japana. Najavio je 100.000 radnih mjesta. Njegova "desna ruka" u američkog administraciji Elon Musk je to kritizirao i rekao da to nije realno.





- Gospodin Trump se pojavljuje kao neki ujedinitelj tehnološke scene u Americi. Mi smo jako globalizirani, posebno kada razgovaramo o stvarima kao što je umjetna inteligencija, društvene mreže. To je sve u rukama poprilično američkih kompanija, kazao je Hrvoje Josip Balen sa Sveučilišta Algebra Bernays.



- Kada gledamo utjecaj tih kompanija na izbore izvan Amerike, unutar Europe ili Azije, gdje god postoje demokracije - utjecaj je strašno velik tih američkih kompanija, rekao je.



Što se tiče umjetne inteligencije, kaže, svi su prepoznali, i Europa, da je to sljedeći veliki korak, najvažnija tehnologija. No Europa nije u to niti približno odlučila investirati koliko je npr. Trump najavio.





- Povezale su se tri stvari - jedno je inovacija i istraživanje razvoja, bazirana na umjetnoj inteligenciji. Drugo je energetika, bazirana na fosilnim gorivima, gdje može napraviti nekakav odmak. I treća stvar je, kad povežemo to s društvenim mrežama, dolazimo do moći koja se može kroz to projicirati, izjavio je Balen.



Podsjetio je da je Trump u prvom danu svoga ustoličenja ukinuo puno odluka, odredbi, pa je među ostalim i odustao od jednog velikog dijela regulacije umjetne inteligencije.





- To će sigurno djelovati upravo na kompanije koje žele inovirati, pa će im biti lakše doći u Ameriku inovirati, jer neće imati prepreke kao što imaju u ostatku svijeta, pogotovo kod nas u EU, nego će tamo moći puno lakše testirati svoje modele, raditi na njima, trenirati ih, izjavio je.

U videoobraćanju na gospodarskom forumu u Davosu ponovio je Donald Trump da su u tijeku napori SAD da se osigura mirovno rješenje za Ukrajinu. Nije iznosio detalje, ali je rekao da se želi uskoro sastati sa Vladimirom Putinom. S druge strane, Trump je najavio i moguće sankcije ako Putin neće pristati na prekid, odnosno zaustavljanje rata u Ukrajini.





- Na prvi poziv predsjednika Trumpa dan prije i tijekom inauguracije, kada je govorio o potrebi postizanja mira u Ukrajini, Rusija je negativno reagirala. I on je odmah krenuo agresivno -"nema problema, dobit ćete sankcije", kazao je Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman".

Razgovori se s predstavnicima Rusije vode već duže vrijeme na neutralnim terenima, kazao je Akrap i pojasnio da to nisu pregovori. Smatra da je susret Trumpa i Putina vrlo blizu, čim ga Trump najavljuje.