Glavni tajnik NATO-a: 'Trump je skroz u pravu, Europa izdvaja premalo novca za obranu'

"On (Trump) je u pravu da problem nije u Sjedinjenim Američkim Državama. Problem je Europa. Dijelom zahvaljujući njemu smo i vidjeli ovo poboljšanje što se tiče izdvajanja na europskoj strani NATO-a. Problem broj jedan jest da još uvijek nismo na dva posto BDP-a (izdvajanja za obranu)", kazao je Rutte na panelu "Ukrajinski doručak".

Kao drugi problem je istaknuo da "dva posto nije ni približno dovoljno".

NATO je ranije kao cilj utvrdio izdvajanje od 2 posto BDP-a za obranu, a Trump je nedavno rekao da bi zemlje Sjevernoatlantskog saveza trebale trošiti pet posto bruto domaćeg proizvoda.

Neki dužnosnici i analitičari smatraju da je Trumpov prijedlog od pet posto namjerno visok kako bi počeli pregovori i očekuju da bi dogovor mogao biti negdje oko tri posto.

"Sada smo sigurni, no NATO se kolektivno neće moći braniti za četiri ili pet godina ako ostanemo pri dva posto", kazao je Rutte.

Dodao je da je njegov prethodnih Jens Stoltenberg započeo postupak koji će završiti u svibnju ili lipnju ove godine "dokad ćemo odlučiti što nam točno treba u smislu kapaciteta".

"Sve (zemlje članice) koje nisu na dva posto, moraju doći na dva posto u narednih nekoliko mjeseci. Ne možemo duže čekati, a tada to moramo kolektivno pojačati, a odlučit ćemo o točnoj brojci kasnije ove godine, no bit će značajno viša od dva", najavio je Rutte.

Naglasio je da je također nužno pojačati industrijsku proizvodnju, što trenutno ne rade ni Europa ni SAD.

"Kina proizvodi šest puta brže od SAD-a, a cijeli NATO, od Kalifornije do Ankare u godinu dana proizvede onoliko streljiva koliko je Rusija proizvela u tri mjeseca", rekao je Rutte.

Također, upozorio je da kineska proizvodnja nije "smeće kao prije 20 godina".

"Brodovi koje sada grade, a sada imaju veću mornaricu od SAD-a, mnogo su bolji, a kvalitetom najmanje na istoj razini. A to je problem koji imamo unutar NATO-a, ..., želimo imati savršenstvo, a ne treba nam uvijek savršenstvo", upozorio je Rutte.

Dodao je da u NATO-u nema dovoljno inovacija, kolektivnih kupovina ni potpisivanja "velikih ugovora s industrijama".

"Na svim tim stvarima radimo i možemo ih riješiti, to su dobre vijesti. I dalje sam veoma optimističan, možemo se nositi s tim: trošenjem na obranu, industrijskom proizvodnjom, Ukrajinom", rekao je.

No, naglasio je da je potrebno da SAD ostane uključen i da učini koliko god može kako bi Ukrajinu doveo u snažnu poziciju kada započnu mirovni pregovori.

Europljanima je poručio da će oni platiti račun ako nova Trumpova administracija bude voljna nastaviti opskrbljivati Ukrajinu svojom obrambenom industrijom.

"Moramo biti spremni to učiniti jer trenutno oni plaćaju više od Europljana, a tu je Trump u pravu. To jest globalni sukob, no Ukrajina je bliže Europi nego SAD-u".