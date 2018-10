Brkić uoči sjednice u HDZ-u: 'Pa toliko se o Titu nije pisalo'

Vrh HDZ-a okupit će se u 18 sati u sjedištu stranke u Zagrebu na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog vijeća.

Milijan Brkić je nakon navoda Nacionala da je odavao podatke o tajnim istragama, došao na Predsjedništvo gdje bi se trebali čuti i njegovi komentari o cijeloj aferi.

- Čuo sam da su danas u jednom opskurnom mediju, tjedniku, objavljeni nekakvi članci. Koliko sam čuo, 21 stranica, toliko nisu pisali ni o drugu Titu, čujem", rekao je Brkić ispred središnjice HDZ-a.

- Dakle, to je reciklaža starih tekstova. Koliko čujem, MUP je dao priopćenje. Pogledajte to priopćenje i vidite što je DORH napravio po tom pitanju; da li je taj proces dovučen dokraja, pa ćete onda sami moći donijeti zaključke - dodao je Brkić.

Govoreći uoči početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnoga vijeća HDZ-a, Brkić je nadalje istaknuo kako mu je "također drago da su se mediji napokon počeli baviti otkrivanjem takozvanih informacija".

"Žalosno je da iz državnih institucija, iz tijela koja su zadužena za progon i za istraživanje, takve dezinformacije izlaze vani i na taj način hrane Hrvatsku javnost", rekao je.

Na upit da komentira zahtjev za osnivanjem istražnog povjerenstva u Saboru rekao je:

"Maras se u to jako razumije".

Da je tako, to bi bila katastrofa

- Čudno. Čim je krenula Afera SMS, sve ide jedno za drugim - rekao je Branko Bačić uoči sjednice HDZ-a, a na upit zna li tko to radi, kaže da ne te da bi i njega to interesiralo. Kaže kako to nema veze s previranjima u stranci.

- Nema rata u HDZ-u - dodao je za Dnevnik.hr.

Ministar Lovro Kuščević rekao je kako bi to doista bila katastrofa da je sve tako, ali da se ne može nekome suditi na temelju navoda iz Nacionala.

Premijer Andrej Plenković rekao je prije povratka iz Švicarske kako je kratko vidio taj članak i da se nije stigao detaljno informirati te da mu je teško tada bilo komentirati.

- Važno mi je da se mi kao stranka i Vlada bavimo najbitnijim temama za Hrvatsku, gospodarstvo, brojnih naslijeđenih pitanja, to je ono što je meni prioritet - rekao je i najavio da će razgovarati večeras s Brkićem i da nije na njemu da spekulira.