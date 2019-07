Brkićev novi sat od 35.000 kn: 'Dobio sam ga od svoje obitelji'

Sat kojega odnedavna nosi na ruci, Oris Aguis Depth Gauge Chronograph, vodi Milijana Brkića pred Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Brkić tvrdi da mu je sat, koji prema navodima Jutarnjeg lista košta 35.250 kuna, darovala obitelj.

- Radi se o obiteljskom poklonu za rođendan, čija je vrijednost manja od 30.000 kuna, rekao je Brkić za 24 sata.

Na nekim fotografijama se, međutim, vidi da Brkić na ruci osim Orisa zna nositi i Omega Seamaster (vrijedan 42.000 kuna, tzv. James Bond sat), ali i Breitling Chronomat (također vrijedan 35 tisuća kuna). No Brkić tvrdi da je Oris jedini sat kojega posjeduje.

Sve nekretnine i pokretnine vrijednije od 30.000 kuna dužnosnici su dužni prijaviti a nastale promjene u tekućoj godini unijeti u imovinsku karticu. Dužnosnici moraju prijaviti sve darove skuplje od 500 kuna. Od toga su izuzeti obiteljski pokloni. No pokretnine i nekretnine skuplje od 30.000 moraju se prijaviti bez obzira na darodavca.

- Povjerenstvo će ispitati sve relevantne okolnosti te provjeriti osnovanost i vjerodostojnost medijskih natpisa, odnosno utvrditi postoje li okolnosti koje upućuju na moguću povredu odredbi Zakona, rekli su nam u Povjerenstvu.

Dužnosnici su, kažu, obvezni Povjerenstvu prijaviti podatke o pokretninama veće vrijednosti. To su vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.

Zakon propisuje rokove i slučajeve u kojima su dužnosnici obvezni Povjerenstvu podnijeti izvješće o imovinskom stanju s podacima o imovini. Ako je tijekom obnašanja javne dužnosti došlo do bitne promjene stanja, dužnosnici su o tome dužni podnijeti izvješće istekom godine u kojoj je promjena nastupila.

Kako je Brkić rođen u listopadu, dar je morao prijaviti do isteka prošle godine, no on to nije učinio. Skupi satovi uz automobile omiljeni su statusni simbol naših političara. Najskuplju kolekciju imao je Sanader, a sad je rekorder Bandić koji uz satove ima i lijepu zbirku žetončića.