Brnabić: 'Uvrede jer sam gay dobivam od tzv. europske elite'

Premijerka Srbije Ana Brnabić u intervjuu za beogradski pride magazin 'Ponos' prvi put je progovorila o svojem seksualnom opredjeljenju. Kazala je kako su njezina obitelj i prijatelji znali da je gay i prije nego je ušla u vladu Srbije te da su poznavali njezinu partnericu.

- Bila sam svjesna da će to biti dio moje biografije koji će biti interesantan javnosti - rekla je.

Kazala je i da joj nije smetalo što će se, od ulaska u vladu kao ministrica pa onda i premijerka, ljudi 'hvatati' za njezinu seksualnu orijentaciju.

- Smatrala sam da se Srbija tako mijenja i da će naučiti prihvaćati različitosti. Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se ugodnije osjećaju u svojoj koži, da smognu hrabrosti živjeti svoj život - kaže Brnabić i dodaje da su ljudi u Srbiji tu činjenicu vrlo brzo prihvatili, što ju je iznenadilo.

- Uvijek kada putujem po Srbiji ljudi me dočekuju bez ikakvih dobacivanja i uvreda. No, prozivki i uvreda je bilo tako gdje ih nisam očekivala, kod takozvane demokratske i europske elite. Istinski me je zapanjilo to što sam od te takozvane demokratske i europske elite dobivala, a i danas dobivam, najveće uvrede i neprimjerene komentare, među kojima se svakako ističu nazivi "homopremijerka" ili pitanja tipa "imaju li gej premijerke neki poseban tretman na robiji ili onako isto kao svima". Oba ova komentara došla su od ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalni, ali je prava istina očigledno mnogo drugačija - rekla je Brnabić, prenosi Blic.