Brod se zabio u most: Auti su pali u vodu, ima nestalih ljudi

Nakon što se brod zabio u jedan od stupova mosta u brazilskoj državi Para, u rijeku Moju pala je cijela konstrukcija u dužini od čak 200 metara (most je inače nešto duži od 800 metara). Posada broda je preživjela, a očevici kažu da su na mostu u vrijeme nesreće bila dva automobila.

Još uvijek nije poznato koliko je putnika bilo u tim automobilima, no istraga je u tijeku i ronioci traže za nestalim ljudima, piše BBC.

Uzroci nesreće još uvijek nisu poznati, a rijekom je uspostavljen promet manjim brodovima kako bi se prevozilo lokalno stanovništvo.

Primeiros registros que temos sobre a queda da terceira ponte do Moju. Vou informando vocês por aqui. Neste momento sobrevoando a área com Cel. Dilson da PM, Cel. Hayman e o secretário de Segurança Ualame Machado. pic.twitter.com/OkKRMZRjBq — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 6, 2019

Slična nesreća 2014. se godine dogodila na jednom od obližnjih mostova kada je srušeno 50 metara mosta.

Inače, lokalni mediji javljaju da je inspekcija pregledala most ranije ove godine te predložila njegovu sanaciju zbog korozije na stupovima. Vlasti Para zatražile su sredstva od brazilskih vlasti za popravak mosta, no nisu smatrali da je problem dovoljno ozbiljan da bi se most zatvorio.