Brođanin Zlatko: Skupljam drva iz Save i darujem ih ljudima

Ako zimi šetate uz Savu u Slavonskom Brodu, možda ćete vidjeti muškarca koji neumorno vadi plutajuća drva iz rijeke i slaže ih na obalu. On se zove Zlatko Suman (80). Umirovljenik je koji već 50-ak godina vadi drva iz vode, u vrijeme kad poraste vodostaj i Sava nanese ogrjev koji je pokupila na obali. Pitamo ga što radi s tim drvima, a on kaže da daje prijatelju za ogrjev, da si popravi kućni budžet. Zlatka raduje kad vodostaj počne rasti, jer zna da će biti i drva. Trenutačno do njih dolazi s jedne splavi, lovi ih dugim motkama, većinu onih koji su u njegovu dometu privuče i izvuče iz vode, a dio ih otpluta dalje. Slaže ih na obalu i pusti da se suše, sve dok njegov prijatelj ne dođe po njih.