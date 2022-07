Brodica koju je progutala vatra je potonula: 'Posada je odmah intervenirala, svi su u Splitu'

Brodica je potonula, a na mjestu požarišta preko noći će ostati jedan brod Lučka kapetanije te brod Sv. Florijan koji je specijaliziran za sanacije morskih onečišćenja. Po svemu sudeći, do onečišćenja ne bi trebalo doći jer se radi o dizel gorivu koje u sat vremena ispari ili izgori u požaru, kazao nam je Željko Kuštera, kapetan Lučke kapetanije Split.

Plastičnu, desetmetarsku brodicu na kojoj su plovili, vatrena stihija progutala je u kratkom vremenu. Policija je dojavu o požaru na brodu primila u 18,13 sati, kao i da su se na njemu bile četiri osobe koje su napustile brod. Na mjesto događaja prva je pristupila Lučka kapetanija koja je organizirala gašenje. U blizini se našao i mini kruzer koji je počeo gasiti požar s obzirom na to da ima jake vode pumpe, a dva članova posade i dva putnika evakuirali su članovi posade broda koji je polovio u blizini.

Kako piše Slobodna dalmacija, na gliseru su bili hrvatski državljani te dvoje državljana SAD-a koji su plovili sa Visa prema Splitu.

- Požar je izbio u brodskoj strojarnici, a članovi posade odmah su ondje pustili prah za gašenje požara, no međutim, to je plastika i to se teško gasi, a lako gori. Kada su vidjeli da više ne mogu ništa napraviti kako bi zaustavili prekrcali su se na jedan od okolnih brodova, nije baš istina da su skakli u more - kazao je Kuštera.

- Koliko znam, gosti i posada broda su plovili prema Splitu. Nitko od njih nije ozlijeđen, a sada će svi četvero biti ispitani u Splitu da vidimo o čemu se točno radilo - dodao je.

