Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Istraga o stravičnom ubojstvu bivše finalistice izbora za Miss Švicarske, Kristine Joksimović (38), službeno je završena. Javno tužiteljstvo kantona Basel-Landschaft podiglo je optužnicu protiv njezinog supruga, Marca Riebena (43), za ubojstvo i ometanje mira pokojnika, doznaje Daily Mail.

Zločin iz 13. veljače 2024. godine u njihovom domu u Binningenu, šokirao je Švicarsku i regiju zbog nezapamćene brutalnosti.

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen.

Horor otkriće u obiteljskoj kući

Klupko užasa počelo se odmotavati kada su Kristinini roditelji primili poziv iz vrtića jer se nitko nije pojavio po njihove dvije unuke, stare tri i četiri godine. Zabrinuti, otišli su do kćerine kuće, gdje ih je dočekao zet Marc. On je tvrdio da ne zna gdje je Kristina te da ponekad zna jednostavno otići.

Prema svjedočenju bliske obiteljske prijateljice za Daily Mail, Rieben je satima glumio da je sve u redu.

​- Satima se pretvarao kao da se ništa nije dogodilo, razgovarao je s njezinim ocem i spremao večeru za sve prije nego što je djevojčice stavio u krevet - ispričala je prijateljica.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Dok je Kristinina majka pokušavala prijaviti nestanak, otac je pretraživao kuću. U podrumskoj praonici, opisanoj kao "izolirani bunker debelih betonskih zidova", uočio je veliku crnu vreću za smeće iz koje su virili pramenovi plave kose. ​

- Kad je otvorio vreću, vidio je njezinu odrezanu glavu s kosom. Istrčao je vrišteći iz garaže i rekao prolazniku da zove policiju, prije nego što se vratio u kuću suočiti se sa zetom, koji je ostao zapanjen jer vjerojatno nije mislio da će je netko pronaći - dodala je.

Navodno je Rieben, dok su ga odvodili, bez imalo kajanja dobacio puncu i punici da ne bi ništa pronašli da su "samo kratko navratili".

Hladnokrvnost i stravični nalazi obdukcije

Rieben je prvo tvrdio da je suprugu pronašao mrtvu, a kasnije je priznao da ju je zadavio, ali u samoobrani, nakon što ga je navodno napala nožem. Međutim, obdukcija je opovrgnula njegovu priču i otkrila razmjere brutalnosti. Uzrok smrti bilo je davljenje, a na tijelu su pronađeni brojni tragovi tupih udaraca, posjekotine na licu te rane koje su upućivale na to da joj je dio kose bio iščupan.

Nakon što ju je ubio, Rieben je njezino tijelo raskomadao pilom, nožem i vrtnim škarama. Dijelove tijela je, sumnja se, samljeo u snažnom industrijskom blenderu, a neke je otopio u kemijskoj otopini. Istražitelji su pronašli brojne komade kože s mišićima i dijelove kostiju.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Posebno šokantan detalj je da joj je "pažljivo odstranio" maternicu, jedini organ koji je izvađen iz trupa. Sud je taj čin opisao kao "namjerno sakaćenje ili ritualizirano ponižavanje tijela", što upućuje na mogući teški mentalni poremećaj. Tijekom cijelog tog monstruoznog čina, Rieben je na mobitelu gledao YouTube videe.

'Bila je to tempirana bomba'

Iako je Kristina na društvenim mrežama samo nekoliko tjedana prije smrti objavljivala fotografije s idiličnog odmora, prijatelji para otkrili su da je njihov brak mjesecima bio u krizi. Navodno je policija i ranije intervenirala zbog obiteljskog nasilja. ​

- Htjela se rastati, ali ga se bojala - rekao je izvor za jedan švicarski list.

Jedna prijateljica opisala je Riebena kao "hladnokrvnog psihopata" s "kompleksom manje vrijednosti" i "tempiranu bombu". Istražitelji su u sudskim dokumentima zabilježili da je pokazao "iznimno visoku razinu kriminalne energije, nedostatak empatije i hladnokrvnost".

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Dok čeka suđenje, Marc Rieben nalazi se u pritvoru. U tijeku je i mučna pravna bitka za skrbništvo nad njihove dvije kćeri, koje su trenutno kod Kristininih roditelja. Za skrbništvo se bori i Riebenova sestra, koju navodno podržava njihova bogata obitelj. Kristinu, koja je nakon uspješne manekenske karijere postala trenerica za javni nastup, prijatelji i kolege pamtit će kao toplu i dragu osobu.

​- Mislim na njezine dvije kćeri. Bila je tako lijepa žena dobrog srca - poručila je bivša Miss Švicarske Christa Rigozzi.