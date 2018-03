Brodosplit: Očekujemo državna jamstva za naše nove poslove...

Iz Brodosplita ističu kako bi prva godina nakon uspješno provedenog restrukturiranja trebala biti iznimno važna za DIV grupu odnosno Brodosplit, zato što se u brodogradnji prepoznaju po gradnji složenih brodova za putničko i cruising tržište, kao i brodova s posebnim zahtjevima (npr. vojni i luksuzni) i tržište složenih čeličnih konstrukcija (brane, mostovi, elementi platformi). Tu je splitsko brodogradilište, kako tvrde, pripremilo dobre poslove.

Međutim, da bi to mogli ostvariti u punom volumenu od Vlade RH odnosno od Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), kao državne razvojne i izvozne banke, "očekujemo podršku u osiguranju jamstava za povrat avansa i po potrebi za kreditna zaduženja kako to ima i naša konkurencija u EU", ističu iz Brodosplita u odgovoru na upit Hine.

Kako navode brodogradnja kojom se splitsko brodogradilište bavi u ponudi, osim gradnje, ima i financiranje te gradnje jer je takav zahtjev kupaca, a za što prilikom izrade kalkulacije moraju znati sve uvjete i trošak financiranja unaprijed, ako i da će se, uz ispunjavanje uvjeta, ista sigurno odobriti u zadanom roku.

Dakle, bez jamstvenog programa (koji ne spada u domenu državnih potpora) od strane države (HBOR-a) i naravno zainteresiranih banaka da kreditima prate potrebe za financiranjem koristeći ta državna jamstva, uz prihvatljiva jamstva samog Brodosplita, nije uopće moguće realizirati ugovaranje velikih brodova. Sve je to poznato i radi se u drugim državama Europske unije, koje su svoje jamstvene programe za financiranje brodogradnje službeno donijele i koje je odobrila Europska komisija, poručuju iz Uprava Brodosplita.

Kako su danas objavili neki mediji, predsjednik Uprave Brodosplita Tomislav Debeljak mora u sljedećih 60 dana odlučiti potpisuje li ugovore za gradnju sedam novih kruzera, no "posao im 'visi' jer se poslovne banke u Hrvatskoj, pogotovo nakon krize u Uljaniku, ne žele izlagati i davati kredite za gradnju".

"A da bi Brodosplit ušao u te poslove, treba im jamstvo za 80 posto vrijednosti ugovorenog broda. Brodosplit može uložiti 20 posto svojeg novca, jer će to relativno brzo pokriti avansom, no treba mu kvalitetnija financijska pratnja do predaje brodova jer tek tada kupac isplaćuje posao. Stoga Brodosplit prebacuje lopticu Vladi tražeći da ona osigura ova jamstva, izgledno putem državnog HBOR-a", piše današnji Večernji list.

Upitan za eventualna jamstva brodogradnji ministar financija Zdravko Marić podsjetio je danas da više od dva odnosno tri desetljeća imamo problematiku brodogradnje.

"Znate i sami kako smo reagirali u slučaju vezano uz Uljanik, lani smo dali zadnju subvenciju iz samog proračuna i tada smo okarakterizirali da se nadamo da je to bilo završno. Međutim, evidentno je da je problematika brodogradilišta i dalje na stolu, tako da ćemo se i s problematikom Uljanika, odnosno Brodosplita i svih ostalih morati i dalje nastaviti baviti. Jer svi su prošli daleki put restrukturiranja i u konačnici država je izašla iz njih i u najvećem dijelu oni su pod upravljanjem privatnih igrača. Međutim, evidentno je da određeni iskoraci koji su napravljeni možda neće biti u potpunosti dovoljni", rekao je Marić, dodajući da će preko resornog ministarstva pratiti razvoj te problematike.

Brodosplit je poslao zadnje čelične brane za spas Venecije

Brodosplit će vječno ostati na listi tvrtki koje su sudjelovale u jednom od najvećih građevinskih projekata u povijesti Italije i pridonijele spašavanju Venecije od problema koje joj stvara plima, priopćili su iz Brodosplita komentirajući posljednju isporuku čeličnih brana koje su u utorak iz Splita poslali u Veneciju. Dosad su isporučene 63 brane, teške oko 3000 tona. Posao vrijedi 75 milijuna eura.

- Brane napunjene vodom leže na dnu, a ispunjene zrakom dižu se prema površini i tako zatvaraju ulaze u Venecijansku lagunu - objasnili su.