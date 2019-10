Brodovi 'češljaju' Atlantik: 'Daj Bože da budu dobre novosti!'

Tegljač Alp Striker, zajedno s brodovima Federal Kibuneom i Prime Aceom u formaciji češlja Atlantik na području za koje vjeruju da se nalazi kapetan Dino Miškić. Snimke s Marine Traffica od 9 i 14 sati po našem vremenu pokazuju kako su raspoređeni brodovi koji ispituju iz kojeg smjera su ispaljene signalne rakete koje su podigle nade i moral cijele Hrvatske.

Čuli smo za dobre vijesti, za dvije signalne rakete. Osjećam se malo bolje. Daj Bože da ih nađu žive!, rekao nam je Mario Miškić, otac šibenskog kapetana Dina nestalog na Atlantiku.

Sretan je zbog novih, prvih konkretnih pozitivnih vijesti, tko ne bi bio.

Promatrači na komandnome mostu broda ALP Striker vidjeli su u noći na ponedjeljak dvije signalne rakete, bijelu i crvenu, dok su tragali za preživjelima s broda Bourbon Rhode.

24sata su u kontaktu s prefekturom iz koje su nam poručili kako je svjetlost raketa koju su pomorci sa Strikera vidjeli trajala oko 20 sekundi.

S ALP Strikera su ovaj pirotehnički signal protumačili kao znak za pomoć, objavila je prefektura Martiniquea, udarajući novu injekciju nade u potrazi za Dinom.

Regionalni operativni nadzorni i spasilački centar odmah je zatražio da tri trgovačka broda skrenu sa svojega kursa i zapute se prema tom području. U međuvremenu, taj dio oceana prelijetao je zrakoplov američke obalne straže Hercules C-130. Zasad, još nema rezultata potrage.

Naravno, ove nove vijesti odjeknule su kao bomba u Šibeniku i na Miškićevu Žirju. Tvrdoglavi kapetanovi prijatelji, okupljeni iza grupe Bourbon Rhode Rescue, očekuju dobre vijesti. Nisu prestali sa svojim naporima kad su vlasti Martiniquea obustavile potragu, sasvim sigurno neće stati sad kad im je, opet, probuđena nada. Sebastian Latocha, jedan od administratora grupe, budno prati Marine Traffic, servis za praćenje brodova u svijetu. U jednom trenutku je nešto primijetio.

- ALP Striker je u jednom trenu stao. Jedan kapetan mi je objasnio da se taj manevar zove drifting, a njime se pregledava je li nešto u blizini. ALP inače vozi brzinom od 12 čvorova, a u tom trenutku je usporio. Promijenila se i ikona koja označava njegov status. Kad vozi, onda ima ikonu trokutića. Kad stane, onda ga predstavlja ikona kvadratića. Kako kaže Sebastian, brod je stajao neko vrijeme, a zatim je krenuo.

Ne zna u kojem smjeru ni zašto je stajao. Kao i svi Dinovi prijatelji iz grupe, nada se najboljem ishodu.

Informacija da je uočena svjetlost signalne rakete koja je jutros objavljena daje nam nadu da je sretan završetak ove potrage na vidiku. Iščekujemo dobre vijesti te smo u stalnom kontaktu sa svima kojima nam pružaju podršku i informacije, kažu nam kapetanovi prijatelji, koji sami sebe nazivaju Dinovim kriznim stožerom.

- Čekamo informaciju i molimo Boga da će ih naći. Kompanija je nazvala Marijanu i potvrdila da potraga ide upravo u smjeru lokacije ispaljenih raketa. Koliko znamo, angažiralo se više zemalja u potragu i ludo smo sigurni da je to - to - rekla je za Morski.hr Đurđa Vrljević Šarić iz grupe.

Nisu stali samo na moralnoj podršci, ma koliko ona bila korisna. Pokrenuli su crowdfunding kampanju koja je, prema posljednjim informacijama, prikupila više od 22 tisuće eura.

- Go Get Funding kampanja napreduje neočekivano dobro te je do ovoga trenutka prikupljeno više od 20.000 eura. Mi čvrsto vjerujemo da će Dino i njegova posada biti pronađeni.

Angažman privatnog aviona

U tom slučaju ćemo prikupljena sredstva proslijediti obiteljima pomoraca koji su smrtno stradali u havariji Bourbon Rhode - kaže jezgra grupe koja je natjerala vlasti prekooceanskih država da se uključe u potragu za njihovim prijateljem.

U njoj sudjeluju ALP Striker, tri trgovačka broda i zrakoplov američke obalne straže Hercules C-130, a Morski.hr doznaje da im se priključio i jedan francuski avion. Ipak, kapetanovi prijatelji su odlučili kako će, u slučaju da se Dina ne pronađe u tijeku dana, sami angažirati privatni avion. Ovu informaciju potvrdio nam je Dinov prijatelj Sebastian Latocha, jedan od administratora Bourbon Rhode Rescuea.

- Ako se tijekom dana nađe posadu, onda neće biti potreban avion i u tom slučaju novac ide obiteljima preminulih. Ako ne bude došla ta vijest koju čekamo, nastavljamo skupljati i tražiti avion - kaže Sebastian.

- Trenutačno je skupljeno oko 22.000 eura, a sigurno znamo da to nije dovoljno za dan leta - rekao je i dodao da trenutačno čekaju ponude za avion.

Uključio se državni vrh

Koliko je Dinov brodolom senzibilizirao javnost, svjedoči i angažman predsjednice i ministra vanjskih poslova.

- Nastavlja se potraga, a u to, prema mojim informacijama, nije uključena samo Francuska, nego i neke druge države koje nam pomažu, između ostalih i SAD - rekla je jučer predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Dodala je da se koriste i sateliti i dronovi u potrazi.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je kako je državni vrh u stalnom kontaktu sa svim službama.

- Hrvatska služba vanjskih poslova, Ured premijera i naše veleposlanstvo u Parizu su 24 sata dnevno u kontaktu sa svim francuskim službama od 26. rujna - rekao je i dodao kako su se odmah nakon što je uočena raketa na to mjesto uputili brod kompanije Bourbon i zrakoplov.

- Oni su na putu, na terenu gdje je ispaljena raketa. I brod i zrakoplov, koji je opremljen specijalnim instrumentima za pretraživanje, idu tamo i to je najvažnije - rekao je.

Na pitanje kad bi trebali stići do te lokacije, rekao je kako ne zna sve detalje.

- Ovisi o određenoj brzini i načinu na koji će oni stići. Mi smo poduzeli velike diplomatske i političke akcije. Jučer sam s ukrajinskim ministrom vanjskih poslova uputio i preko naših veleposlanika u Parizu i Washingtonu da zajedno apeliraju na francuske i američke vlasti. I premijer i predsjednica. Svi smo se uključili i izvršili smo diplomatski pritisak jer nam je stalo do života Dina Miškića - poručio je.

Istaknuo je kako u zadnjih 20 godina nikad nisu bile tako opsežne pretrage, a naglasio je kako se ona nastavila zahvaljujući njihovu naporu.

- Obično se nekad pretrage završavaju i ranije, ali su nastavljene našim naporima i angažmanom. Ja sam se čuo i sa suprugom kapetana, kao i svi naši kolege - rekao je.

S druge strane, Dinova majka je suzdržana. Ne zalijeće se.

- Daj Bože da budu dobre novosti, ali ne bih još ništa rekla dok ne saznam konkretne vijesti - rekla nam je Natalija Miškić.