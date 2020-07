Ovi podaci nisu kona\u010dni jer nisu gotovi svi nalazi. Ovi zara\u017eeni imaju 300 kontakata.\u00a0

<p>Došlo je do daljnjeg pogoršanja epidemiološke situacije<strong> </strong>u Brodsko-posavskoj županiji, rekli su u subotu na konferenciji za novinare.</p><p>Naglasili su kako imaju 10 novooboljelih te da za dvoje njih ne znaju gdje su se zarazili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija Stožera Brodsko-posavske županije</strong></p><p>Ovi podaci nisu konačni jer nisu gotovi svi nalazi. Ovi zaraženi imaju 300 kontakata. </p><p>- Neće svi biti testirani, nego ovisno o simptomima, a prioritet su medicinski radnici ili ako netko radi u domu za starije, ili u obitelji ima onkoloških bolesnika - rekli su.</p><p>- Jedna je osoba hospitalizirana sa sumnjom na COVID-19, u devedesetim godinama - rekao je ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slavonski Brod. Svi drugi su na kućnom liječenju s blagim simptomima.</p><p>- Jučer je uzeto 170 briseva, prekjučer 120, a u zadnjih pet dana oko 500 briseva, zbog čega molimo za strpljenje - kažu.</p><p>Od ukupnog broja oboljelih troje je medicinskih djelatnika na liječenju, a u županiji je oko 60 medicinskih djelatnika u samoizolaciji. Iz same bolnice 32 zdravstvena djelatnika su u samoizolaciji.</p><p>- Apeliram na zdravstvene djelatnike da je njihova radna pozicija takva da mogu lako dobiti i prenijeti virus. Pozivam mlade da razmišljaju o starijima. Očekivati je da će rasti porast broja hospitaliziranih. Ako možete izbjegavajte zdravstvene ustanove koliko to možete, rješavajte sve što možete telefonom. Dio pacijenata je otkriveno čak i prije nego su ušli u bolnicu - rekao je Benčević.</p><p>Što se tiče izbora koji će se održati u nedjelju iz Stožera kažu kako se treba pridržavati svih mjera. </p><p>- Odgovornost je na pojedincu. HZJZ je preporučio mjere, DIP je te mjere poslao biračkim odborima. Poštujte mjere i preporuke - poručili su.</p>