U Ministarstvu zdravstva održan je sastanak s predstavnicima HZJZ-a i HZZO-a na temu strategije cijepljenja. Nakon sastanka se medijima obratio ministar zdravstva Vili Beroš.

PRATITE UŽIVO:

- Prvo smo gledali, gledamo još i uvijek, broj novozaraženih. No taj broj, pogotovo dolaskom omikrona, više nije toliko važan. Onda gledamo broj hospitaliziranih. Obzirom na omikron, on uzrokuje nešto drugačiju kliničku sliku. Osobno mi je najvažnije koliko je ljudi na intenzivnom odjelu i na respiratoru. Broj dnevno novozaraženih nije toliko relevantan - rekao je.

Poručio je kako je brojka preminulih i dalje visoka. Podsjetimo, Stožer je ranije objavio kako je u zadnjih 24 sata preminulo 44 pacijenata.

- Od toga je 31 od Covida i 13 s Covidom - rekao je Beroš.

- U Zagrebačkoj županiji je 66 posto udio pozitivnih u testiranima, to je najviše u Hrvatskoj. Kad je riječ o broju testiranja brzih testova, imamo 139.080, to su oni koji su testirani radi ulaska u bolnice, javne ustanove i dolaska na posao. To su nađeni kao pozitivni i izolirani iz daljnjih poslovnih procesa, tako smo spriječili širenje bolesti - rekao je Beroš.

- Otkako smo počeli koristiti novu metodologiju, vidimo da je oko trećine bolesnika oni kod kojih uz Covid dominira i neko drugo patološko stanje, puno je ispravnije komunicirati mortalitet nego ranije - poručio je ministar.

Dodao je kako su tijekom dana imali nekoliko važnih sastanaka u ministarstvu, a jedna od tema bile su i liste čekanja onkoloških bolesnika.

- Slijedi nam epidemija onkoloških bolesnika - rekao je.

Capak: 'Ljudi kažu da se boje cjepiva i nuspojava'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak rekao je kako je pao interes za prvu, ali i za booster dozu. Otkrio je što žele poboljšati.

- Ljudi kažu da se ne žele cijepiti, imaju određene strahove prema cjepivu i od nuspojava. Zbog toga smo otvorili savjetovališta, svatko može doći na punkt i pitati - poručio je i dodao da će pojačati te aktivnosti i savjetovališta. U planu je pojačati i mobilne timove kako bi se omogućilo ljudima da se cijepe i kod kuće.

Istaknuo je da je procijepljenost manja u raspršenim područjima te da će mobilni timovi pojačati odlaske na ona područja gdje ljudi ne mogu doći do domova zdravlja.