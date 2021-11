Broj pušača diljem svijeta u stalnom je padu objavila je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozivajući zemlje da dodatno pojačaju mjere kontrole kako bi se riješila smrtonosna ovisnost o duhanu, piše u četvrtak Večernji list.

U 2020. godini oko 1,30 milijardi ljudi na svijetu konzumiralo je duhan, što je manje u odnosu na 1,32 milijarde dvije godine prije, navodi WHO u novom izvješću.

Očekuje se da će se taj broj smanjiti na 1,27 milijardi do 2025. što upućuje na smanjenje od oko 50 milijuna pušača u razdoblju od sedam godina iako je svjetska populacija porasla.

Izvješće je pokazalo da je još 2000. godine gotovo trećina svjetske populacije starije od 15 godina koristila duhanske proizvode no očekuje se da će do 2025. to činiti samo oko petine.

Broj duhanskih korisnika osobito se smanjio među mladima.

Udio pušača u populaciji od 15 do 24 godine 2000. u cijelome svijetu bio je 20,8 posto (pušio je svaki peti) a sada je 14,2 posto (puši sveki sedmi).

Iako se brojke smanjuju, u izvješću se naglašava kako je 36,7 posto svih muškaraca i 7,8 posto žena u svijetu lani još koristilo duhanske proizvode.

Još više zabrinjava podatak da to čini i 38 milijuna tinejdžera u dobi od 13 do 15 godina. To čini 10 posto svih adolescenata u toj dobnoj skupini pri čemu dječaci puno češće puše nego djevojčice.

Procjenjuje se da pušenje ubija više od osam milijuna ljudi svake godine, većinom zbog izravne upotrebe duhana, a 1,2 milijuna zbog izloženosti aktivnom pušenju, piše u četvrtak Večernji list.