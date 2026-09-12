Broj zaraza ebolom prešao 7000 u Kongu, a virus se proširio na novu pokrajinu

Broj potvrđenih slučajeva zaraze ebolom u Demokratskoj Republici Kongo je prešao 7000, pri čemu se virus proširio u još jednu pokrajinu, pokazali su podaci vlade u petak.

Epidemija koju je prouzročio soj virusa Bundibugyo postala je najveća i najsmrtonosnija u povijesti zemlje nadmašivši epidemiju u razdoblju 2018.-2020. Od trenutne je gora bila jedino epidemija u Zapadnoj Africi 2014.-2016. u kojoj je zaraženo 28.600, a poginulo preko 11.000 ljudi diljem Gvineje, Liberije i Sijere Leone.

Podaci vlade su kasno u petak pokazali da je broj poginulih narastao na 3398, a broj potvrđenih slučajeva na 7022 diljem sedam pokrajina. Dužnosnici su za Reuters ranije u petak rekli da je slučaj zaraze ebolom zabilježen u pokrajini Sud-Ubangi na sjeverozapadu zemlje, daleko od središta epidemije.

Manjak obučenih djelatnika, partnera na terenu i financiranja usporavaju napore da se epidemija obuzda, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.