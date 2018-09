Brojni turisti u Poreču obili bačvu pa ljubili nebo i zemlju

Umirovljeni dugogodišnji predsjednik uprave Riviere Franco Palma i Dario Kinkela, direktor sektora hrane i pića u Valamar Rivieri, u petak su na simboličan način, udarcem drvena malja po bačvi, otvorili još jedno izdanje 6. Oktoberfest na Lanterni kod Poreča.

Veliko pivsko slavlje poput onog u Njemačkoj, trajat će sve do konca rujna, a sudeći prema viđenome, svakog će se dana u velikome šatoru okupljati na tisuće ljubitelja piva cijele Istre i Primorja.

Najbrojniji pridošli na prvu večer su kao i uvijek bili turisti iz Njemačke, Austrije i Slovenije, a koji u tradicionalnim bavarskim nošnjama uživali u posebnosti ove zabave na moru. Osim piva točila se i rakija, glodala se fina netom pečena rebarca, rastezale knedle i pereci, a bilo je i mirisnih pita od jabuka i čuvenih Kaiserschmarrna.

Već nakon manje od sat vremena, uz odličnu svirku "Die Lauser" benda, šaroliko se društvo odlično zabavljalo, plesalo i pjevalo.

I druge dane svirati će razni bendovi njemačkog govornog područja, a sve zapapriti i profesionalna četvorka "Mölltallica", koja će zadnjih večeri zasigurno svirkama oduševiti i domaću publiku.

Ulaz na Oktoberfest by Valamar je besplatan, a uz šator je osiguran i veliki besplatni parking. Za sve posjetitelje organiziran je i redovni besplatni prijevoz autobusom iz centra Poreča do Lanterne i natrag, od 17 sati do jedan sat ujutro.



