Objavila je na dru\u0161tvenim platformama kako \u0107e fokus njenog djelovanja biti pobolj\u0161anje polo\u017eaja mladih i stjecanje radnog iskustva, ali, na\u017ealost, nije bila raspolo\u017eena za razgovor s nama.

Nema veze.

Lice jo\u0161 jednog kandidata obi\u0161lo je dru\u0161tvene mre\u017ee, ali zbog nespretno sro\u010dene izjave.\u00a0

Nermin Husuki\u0107 takmi\u010di se za op\u0107insko vije\u0107e u Maglaju, a proteklih dana lokalnim Facebook stranicama kru\u017ei njegova re\u010denica u kojoj poru\u010duje kako on 'nije Andersen, tvorac Bra\u0107e Grimm'. Ipak, Husuki\u0107 je puno vi\u0161e od ovog lapsusa.

- Tko sam ja? Ajmo re\u0107i da sam prosje\u010dan gra\u0111anin Maglaja, momak koji nije htio oti\u0107i. Imao sam more prilika, ali nisam htio. Ne pada mi na pamet da bje\u017eim. Imam 35 godina, ponosni sam otac divnog dje\u010daka i suprug jedne divne \u017eene - pri\u010da nam Nermin.

Ina\u010de radi kao voza\u010d kamiona u maglajskom komunalcu, a kandidira se na listi SDP-a. Za\u0161to je izabrao ba\u0161 tu stranku?

- Iz prostog razloga jer je to jedina partija u BiH u kojoj svatko ima pravo glasa, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu opredijeljenost. Nacionalne stranke tipa HDZ ili SDA su najve\u0107a rak-rana regiona - tvrdi Husuki\u0107.

A \u0161to ga je potaklo na politi\u010dki anga\u017eman, zanimamo se.

- \u017delim narodu ponovno otvoriti o\u010di, da se vidi da moramo \u017eivjeti zajedno i ne ide druk\u010dije. Bosna je jedina dr\u017eava u kojoj Hrvati imaju tre\u0107inu u Bosni i svoju dr\u017eavu, Srbi isto tako, a Bosanci imaju samo tre\u0107inu u svojoj dr\u017eavi i ni\u0161ta vi\u0161e. To je izjavio jedan va\u0161 analiti\u010dar. Ja ne dijelim ljude nikako, osim na \u010dovjeka i \u010dovjeka, a sad se kandidiram samo za vije\u0107nika. Ni\u0161ta visoko, makar je bilo ponuda. Prevelika je to bara s previ\u0161e krokodila - pri\u010da nam Nermin.

A ho\u0107e li se mo\u017eda ipak odlu\u010diti za neki vi\u0161i nivo, ako mu dobro krene na lokalnom?

- Tko zna? Politika je, kako ka\u017eu stari ljudi, kurva na kojoj je lako skrenuti s puta. Vidjet \u0107emo - ka\u017ee Nermin Husuki\u0107.\u00a0

Sla\u017eete li se?

Bruce Willis, Statham, Emina i - bivši diler: 'Kod mene je gram uvijek gram. Pitaj u Brčkom'

Danas se, 15. studenog, u Bosni i Hercegovini održavaju izbori, a mi smo kontaktirali neke od interesantnih lokalnih političara. Bivšeg dilera, dvojicu koja nalikuju na holivudske zvijezde...

<p>Izbori su, kao što znamo, redovita pojava. U pravilnim razmacima, svakih nekoliko godina, zakotrlja se taj famozni festival demokracije, a naše ulice i gradovi ospu se plakatima s kojih se disciplinirano smiješe uniformirana lica.</p><p>Začešljanih frizura, u strogim odijelima, sa stranačkim značkama i izlizanim sloganima, kao na traci, izmjenjuju se predsjednički, parlamentarni, lokalni, ovakvi i onakvi kandidati, a lica i poze im gotovo uvijek izgledaju udlaku isto.</p><p>Ipak, kotač političke povijesti ponekad zna preskočiti zubac i tada se među predvidljivu kliku provuče nekoliko živopisnijih likova. Nekoliko muškaraca i žena o kojima vrijedi pisati jer naprosto nisu nasmrt dosadni kao svi ostali muškarci i žene koje u redovitim, pravilnim razmacima prodaju svoj dosadni program na dosadnim plakatima. </p><p>U nedjelju, 15. studenog, u Bosni i Hercegovini održavaju se lokalni izbori. Više od 30 tisuća kandidata, stranačkih i neovisnih, borit će se za svoja mjesta u skupštinama, vijećima, načelničkim i gradonačelničkim foteljama.</p><p>Građani još nisu ni blizu ubacivanja svojih listića, a mediji već odavno upozoravaju na brojne nepravilnosti koje uključuju registriranje mrtvih glasača, uplitanja susjednih zemalja, podmetanja i slične izborne radosti. </p><p>Mi smo se, s druge strane, opredijelili za drukčiji pristup i odlučili porazgovarati s nekolicinom kandidata koji su svojim neobičnim pristupom upali u oči javnosti. </p><h2>Abdulah Iljazović</h2><p>Prvi među njima je <strong>Abdulah Iljazović</strong>, mladić od 25 godina na listi stranke Narod i Pravda. Njihova je uzdanica za skupštinu distrikta Brčko, a prije nego što se bacio u političke vode, Abdulah je suvereno plivao s druge strane zakona. Dok ga nisu uhvatili.</p><p>Naime, Iljazović je bio diler. Nabavljao je, vagao i preprodavao, sve dok on i njegov suradnik u rujnu 2017. nisu uhvaćeni i optuženi. Ali to je sada prošlost, kaže Abdulah i okreće se svijetloj budućnosti.</p><h2>Kandidirao se da im je*e mater</h2><p>- Kandidirao sam se da im je*em mater, jezgrovito objašnjava svoju izbornu strategiju.</p><p>Kome to, pitamo ga.</p><p>- Ovim lopovima što nas kradu. Znaš, u Bosni nije teško naći razlog da se kandidiraš, imaš ovdje puno toga što ti smeta. A sad je dobar tajming, i za mene i za stranku. U trendu je, raste - razjašnjava nam mladi političar. </p><p>Zelen je još u ovom zanatu, kaže da ima samo tri mjeseca staža u politici.</p><p>- Ja sam se uvijek zamišljao u politici, ali sam htio biti u opoziciji, razumiješ? Da se borim protiv sistema, da budem drugačiji. Htio sam da ima nade i da se nešto u Bosni može raditi. Nada je umrla u ljudima, uništili su je - razlaže kandidat Naroda i Pravde. </p><p>Dobro, dobro. A kako to da se našao u dilanju, ako se uvijek zamišljao u politici?</p><p>- A eto. Nisam imao para u to vrijeme i eto. Spontano je bilo, nije bilo planski. Kretao sam se u takvom društvu. Osuđen sam na četiri mjeseca, platio sam sve, bilo mi je prvo djelo i nisu mi radili velike probleme - objašnjava bivši diler, a sadašnji političar.</p><h2>'Kod mene je gram uvijek bio gram'</h2><p>A čime je trgovao, zanima nas.</p><p>- Samo trava. Pristupačna je većini, mlađa raja je kontala. Nije to dugo trajalo, to dilanje. Tri i pol mjeseca. Neću se hvaliti s tim - priča Abdulah koji se politikom bavi zasad petnaest dana kraće nego što se bavio preprodajom marihuane.</p><p>A je li istinita, pitamo, ona izjava da je kod njega gram uvijek bio gram.</p><p>- Jest. Gram je kod mene uvijek bio gram. To ti je sto posto, možeš provjeriti u Brčkom - prisnažio je Iljazović.</p><p>Dobro, taj dio života je sada iza njega. Što ima u planu za budućnost?</p><p>- Meni ne treba u životu nikakva pozicija. Samo želim proći u skupštinu i raditi drukčije. Kod nas se ne radi drukčije. Imam obiteljsku firmu u kojoj je 300 radnika, ne idem u ovo zbog novca. Nisam nikome dužan. Politika mi još nije ništa dobroga donijela, a ja želim donijeti dobro drugima - velikodušno kazuje Abdulah i dodaje da je došlo vrijeme za nove ljude koji žele raditi nešto za druge, a ne za sebe. </p><h2>Adnan Rizvo-Jaro</h2><p>Još jedan kandidat koji se želi odužiti društvu dolazi iz Kiseljaka. <strong>Adnan Rizvo Jaro</strong> zastupa SDA i bori se za mjesto u općinskom vijeću. Pažnju nam je privukao svojom nesvakidašnjom sličnošću s, ni manje ni više, Bruceom Willisom. </p><h2>Yippee-ki-yay!</h2><p>- Već su mi prije to govorili, ne smeta mi takva usporedba. Nije to ništa negativno, čak mi i imponira - kazuje Adnan i dodaje da je dobro da se priča o takvim stvarima. </p><p>- Ljudi izvode svakakve gafove i gluposti da se istaknu, a ako me prepoznaju po ovome, nema problema - kaže Willis iz Kiseljaka.</p><p>A što želi od politike, pitamo ga.</p><p>- U politici sam prvi put, vjeruješ li mi? Prvi put da sam baš aktivan, a dosad sam uvijek pasivno pomagao lokalnoj zajednici. Radim inače kao vozač u Pošti, a moja prošlost je ratna. Kao maloljetnik sam bio u Armiji BiH, a poslije toga sam dvadesetak godina radio u privatnim firmama, kao rukovoditelj građevinskih strojeva. Zašto sam se prijavio? Na nagovor mjesnog odbora - priča Rizvo-Jaro. </p><p>Kaže nam da je upravo na uljepšavanju mjesne škole, a ne skriva ni svoje ambicije.</p><p>- Jest, volio bih nešto učiniti, ali ne znam kako će ovo dalje ići. Hoće li me narod prepoznati? Možda, iako me po pojavi već znaju svi u sarajevskom kantonu. Nisam anonimus - priča Adnan Rizvo-Jaro, dvojnik akcijskog junaka.</p><h2>Aner Hastor</h2><p>Nije jedini koji dijeli zapanjujuću sličnost s filmskim likovima većima od života.</p><p>U Goraždama postoji još jedan Expendable, koji frapantno nalikuje Jasonu Stathamu. Upoznajte Anera Hastora, kandidata Nezavisne bosanskohercegovačke liste za gradsko vijeće Goražda.</p><p>Nema ni on problem sa svojim holivudskim dvojnikom.</p><h2>Transporter</h2><p>- Davno su mi to još rekli, ostao je taj nadimak prije više godina. Sviđa li mi se? Nije loše, ne negodujem zbog njega - smije se Hastor. </p><p>Otkrio nam je i prednosti koje mu u svakodnevnom životu donosi njegov doppelganger.</p><p>- Dobro je kad dođem u Hrvatsku na more pa kad mi žene kažu da sam isti glumac. Ne zavodim ih direktno preko toga, ali uspijem ostvariti kontakt. Čujem ih kako komentiraju, pogledam ih, malo ošmekam, dobacim nešto i sve ide svojim tokom - smije se Aner.</p><p>Ovaj ugostitelj ipak ima nešto više staža u politici.</p><p>- Bila je tu jedna stranka prije desetak godina, a ja sam bio predsjednik foruma mladih. Inače držim ugostiteljski objekt već dvadeset godina, a znate kako je. Obveze, posao, kafana, radi se, i morao sam se nakratko isključiti iz javnog djelovanja. Sad, evo, opet radim javno i natječem se za gradsko vijeće - pojašnjava goraždanski Statham.</p><p>Ima ambicije, ne da se pokolebati.</p><p>- Na lokalnoj razini me poznaju, držim kafić, puno godina sam igrao nogomet, a što će biti dalje, ne znam. Ne mogu vam sad reći, tek nakon iubora. A što se tiče ambicije, da mogu, došao bih do predsjednika države - tvrdi Aner Hastor. Sretno mu. </p><h2>Emina Jahić</h2><p>Pokušali smo doći i do Emine Jahić, influencerice čije lice na Instagramu prati preko 170 tisuća ljudi, a koja se kandidirala na listi Demokratske fronte za gradsko vijeće Tuzle.</p><p>Objavila je na društvenim platformama kako će fokus njenog djelovanja biti poboljšanje položaja mladih i stjecanje radnog iskustva, ali, nažalost, nije bila raspoložena za razgovor s nama.</p><p>Nema veze.</p><h2>Ermin Husukić</h2><p>Lice još jednog kandidata obišlo je društvene mreže, ali zbog nespretno sročene izjave. </p><p>Nermin Husukić takmiči se za općinsko vijeće u Maglaju, a proteklih dana lokalnim Facebook stranicama kruži njegova rečenica u kojoj poručuje kako on 'nije Andersen, tvorac Braće Grimm'. Ipak, Husukić je puno više od ovog lapsusa.</p><p>- Tko sam ja? Ajmo reći da sam prosječan građanin Maglaja, momak koji nije htio otići. Imao sam more prilika, ali nisam htio. Ne pada mi na pamet da bježim. Imam 35 godina, ponosni sam otac divnog dječaka i suprug jedne divne žene - priča nam Nermin.</p><p>Inače radi kao vozač kamiona u maglajskom komunalcu, a kandidira se na listi SDP-a. Zašto je izabrao baš tu stranku?</p><p>- Iz prostog razloga jer je to jedina partija u BiH u kojoj svatko ima pravo glasa, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu opredijeljenost. Nacionalne stranke tipa HDZ ili SDA su najveća rak-rana regiona - tvrdi Husukić.</p><p>A što ga je potaklo na politički angažman, zanimamo se.</p><p>- Želim narodu ponovno otvoriti oči, da se vidi da moramo živjeti zajedno i ne ide drukčije. Bosna je jedina država u kojoj Hrvati imaju trećinu u Bosni i svoju državu, Srbi isto tako, a Bosanci imaju samo trećinu u svojoj državi i ništa više. To je izjavio jedan vaš analitičar. Ja ne dijelim ljude nikako, osim na čovjeka i čovjeka, a sad se kandidiram samo za vijećnika. Ništa visoko, makar je bilo ponuda. Prevelika je to bara s previše krokodila - priča nam Nermin.</p><p>A hoće li se možda ipak odlučiti za neki viši nivo, ako mu dobro krene na lokalnom?</p><p>- Tko zna? Politika je, kako kažu stari ljudi, kurva na kojoj je lako skrenuti s puta. Vidjet ćemo - kaže Nermin Husukić. </p><p>Slažete li se?</p>