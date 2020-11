Izbori BiH: Pustili Babu iz ćelije kako bi se kandidirao; zaražene ljube i obećavaju 'McDolandse'

Ratnog zločinca pustili su iz zatvora kako bi mogao sudjelovati u kampanji kojom će možda opet postati gradonačelnik; drugi kandidati obećavaju 'McDolandse' i ljube zaražene dokazujući tako da virusa nema

<p>Preko trideset tisuća stanovnika Bosne i Hercegovine kandidiralo se na lokalnim izborima. Ovako velike brojke jamče pregršt tragičnih i komičnih prizora. Osim što su po ulicama ostavljali svoje fotografije u prirodnoj veličini i dijelili osvježivače za automobile na kojima se od srca smiješe, kandidati iz susjedne države gostovali su i u TV sučeljavanjima. </p><p>Na jednom takvom kandidat A-SDA za gradonačelnika Visokog <strong>Dario Pekić</strong>, obratio se aktualnoj gradonačelnici riječima:</p><p>"Mače moje, osam godina vladaš. Pusti i mene četiri godine da vidim znam li ja išta oko toga".</p><p><strong>Fuad Kasumović</strong>, aktualni gradonačelnik Zenice, do rata je radio u rudniku kao ekonomist. Bio je savjetnik direktora za međunarodnu suradnju u Upravi za indirektno oporezivanje. Na sučeljavanju se pomučio izgovarajući ime lanca brze hrane dok je pokušavao objasniti zašto mu treba mandat:</p><p>"Prekjuče, bio Mcdolands, koji hoće (a to bi trebalo ukrasiti ovaj grad) hoće da prave tamo u onom ćošku Mcdolands koji priliči ovom gradu. I meni ta izmjena treba da uvedem i neku američku firmu u ovaj grad".</p><p>Kampanja kandidata za načelnika Kladuše <strong>Adema Pajazetovića</strong> ostat će zapamćena po njegovu imunitetu:</p><p>"Pa ne znam šta bi vam rekao oko te bolesti. Bolesti ima nekakve. Jel to korona ili je to prehlada. Ja sam imo direktni kontakt s osobom koja je imala koronu. Ja sam otišao da se uvjerim. Izgrlio sam ga, izljubio sam ga da vidim ne bil razbolio se. Nisam se razbolio. Šta da vam kažem". </p><p>Bosanskohercegovačka patriotska stranka posebno se potrudila za odabir gradskih vijećnika u Gračanici. Kandidate su fotografirali a onda na svaki plakat napisali u kakvom je srodstvu sa sudionicima rata. Pa tako gledamo u sliku čovjeka kojem se bliži četrdeseti rođendan, a za kojeg bi trebali glasati jer je "dijete demobilisanog borca".</p><h2>Velika Kladuša </h2><p><strong>Fikret Abdić</strong>, 81-godišnji bosansko-hercegovački ratni zločinac načelnik je Velike Kladuše od 2016. godine, a njegovo ime našlo se i sada na kandidacijskim listama. Abdić je uhapšen sredinom lipnja zbog optužbi za zlouporabu položaja i korupciju, ali to što će uskoro na duže vrijeme možda biti iza rešetaka, neće ga spriječiti u utrci za načelničku fotelju.</p><p>Abdićeva stranka ranije je optuživala tamošnje izborno povjerenstvo da "dovodi u pitanje temeljna ljudska prava i slobode" time što je Babo u zatvoru, a istovremeno je - vidi to - kandidat na izborima. I onda je Fikret Abdić pušten. Ispostavilo se da mu to omogućava Izborni zakon BiH. Ako se kandidira - ne može biti u zatvoru. </p><p>Sve i da stanovnici Velike Kladuše odluče povjerenje pokloniti nekom drugom, na glasačkom listiću imat će izbora. Osim osuđenog ratnog zločinca, ovo mjesto nudi još osebujnih likova.</p><p><strong>Edin Behrić</strong> i ranije je bio načelnik Velike Kladuše, još prije Fikreta Abdića, a njegov mandat se pamti i po upečatljivom govoru prilikom jedne od sjednica općinskog vijeća. Tada aktualnu problematiku usporedio je sa snošajem: </p><p>- Pritisnuo čovjek ženu i u tom trenutku zazvoni crkva, a pošto je ona bila religiozna, a da oprostite držala se na onom mjestu na preponama, ona diže ruke da se prekriži i ono sjede! Otišla žena na sud, i umjesto da onog što joj je napravio nešto, ona tuži zvonara u crkvi! - ispričao je mladi načelnik. </p><p>Ako lokalnom stanovništvu ni on nije dovoljno dobar, iz redova Abdićeve Laburističke stranke nudi im se i <strong>Elvira Abdić Jelenović</strong>, njena predsjednica.</p><p>Natječe se za ulazak u općinsko vijeće. Ranije je ona, dok je bila na funkciji, u imovinsku karticu odbila navesti vrijednost imovine jer, kako kaže, strahuje od zlouporabe tih podataka.</p><p>Tako samo znamo da posjeduje kuću, zemljište i poslovni prostor u Hrvatskoj, a u BiH ima tvrtku.</p><p>Od brojnih neovisnih kandidata u Velikoj Kladuši valja istaknuti <strong>Fikreta Dukića</strong>.</p><p>Kandidirao se još i prije šest godina, a tada se putem YouTubea obratio glasačima ovim riječima: </p><p>- Kandidat sam ispred koalicije snaga za BiH. Isti me kandidovali samo zato što nisu imali koga drugoga. Ja sam prihvatio jer nemam novac za taksu da se prijavim kao nezavisni kandidat - govorio je Dukić. Sad je na izbore izašao samostalno. </p><h2>Bihać </h2><p>Nezavisni kandidat za gradonačelnika Bihaća <strong>Emdžad Galijašević</strong> imao je optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK zbog zloupotrebe službenog položaja, dok mu se na Općinskom sudu sudilo zbog primanja mita. </p><p>Stranka za Bosnu i Hercegovinu kao prvog na listi donosi <strong>Adnana Lipovaču</strong>, za kojeg mediji javljaju kako na prošlim izborima nije skupio ni sto glasova. Dok je Adnan bio djelatnik Doma zdravlja Bihać, policija je uhitila njega, kolegicu i ravnateljicu.</p><p>Teretilo ih se da su zaposlili preko 30 osoba u Dom zdravlja, a onda su im oni davali po 6 do 7 tisuća maraka. Adnan i kolegica priznali su ono za što ih se sumnjičilo.</p><p>SDP Bosne i Hercegovine na ove izbore izlazi uz <strong>Alena Zulića</strong>, čovjeka koji je u veljači ove godine fizički nasrnuo na svog kolegu <strong>Admira Čavkića</strong>. U Kantonalnoj bolnici liječnici su Čavkiću utvrdili lakše tjelesne povrede. </p><h2>Bosanska Krupa </h2><p>Kandidat za načelnika Bosanske Krupe ispred Naše stranke je <strong>Hizmo Krupić</strong>. Osim što je bio načelnik mjesne policijske uprave, pamti se njegov angažman u ratu, a sudjelovao je i u talent showu "Prvi glas sevdaha" gdje je žiri bio zadovoljan njegovom izvedbom, a Hamzo je na kraju rekao da mu je bilo lakše stati pred tenk nego pred njih. </p><h2>Livno</h2><p>Kandidati za gradonačelnika Livna često su bili gosti popularne emisije Bujica, autora <strong>Velimira Bujanca</strong>. Pa je tako svoju kandidaturu ondje najavio nezavisni<strong> Stipo Đapić Biber</strong>.</p><p>On je bajker, a neslužbeni slogan njegove kampanje je "zabiberimo im zajedno".</p><p>Na početku uživo prijenosa Bujancu je kazao "dobra večer najšaramantijim voditelju najpopularnije emisije u Hrvata", a onda je objasnio da se kandidira jer je Livno postalo grad slučaj kojem treba popraviti demografsku sliku i da HDZ-ovcima ne znače ništa "čovjek, obitelj i dijete". </p><p>Biber se natječe protiv <strong>Nediljka Rimca</strong> za kojeg njegova stranka HDZ1990 kaže da je: "prije svega čovjek s velikim Č. Ljudska gromada uvijek na raspolaganju".</p>