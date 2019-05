Bruna Esih: Pričekajmo prave rezultate, bit će iznenađenja...

Nositeljica Liste Neovisnih za Hrvatsku i Hrvatske stranke prava na izborima za Europski parlament Bruna Esih izrazila je u nedjelju zadovoljstvo te vjeruje da će se stanje u njihovu korist poboljšavati svakom daljnjom izlaznom anketom. U stožeru Neovisnih i dalje je vesela atmosfera, a konzumiraju se domaći hrvatski proizvodi.

20:20 - Željko Glasnović zasad nije želio komentirati izlazne ankete.

- Ja ne znam. Pa je li gotovo? Što ja imam komentirati? 24 sata protiv tame i svijetla, 24 sata na dan i nema slobode bez krvavih gaća - kazao je Glasnović u svom stilu.

20.00 - Prema novim izlaznim anketama Neovisni za Hrvatsku su izgubili mandat

- Bit će još iznenađenja do 23 sata i pričekat ćemo službene rezultate. General Glasnović, Hasanbegović i ja sigurno nećemo u EU Parlament. Nitko nas nije vidio blizu izbornog praga. Ne volimo komentirati ankete, ali bih htjela naglasiti da se možemo pohvaliti rezultatima iz dijaspore, pogotovo u Australiji gdje smo daleko ispred HDZ-a - pojasnila je Esih.

Poručila je da dijaspora ne vjeruje više HDZ-u i zato su i sami izašli na izbore.

- Sami broj glasova u dijaspori je jasna poruka HDZ-u. Hrvati su naučeni saginjati glave jer su bili primorani, ali sad su svjesni da trebaju sudbinu uzeti u svoje ruke te je dijaspora pokazala kako se to radi. No, treba se pripaziti izborno inženjeringa, ali nama to nije bitno jer je atmosfera kod nas odlična - rekla je Esih.

Opravdala je i poster generala Glasnovića.

- To nije nikakav poziv na nasilje, general Glasnović je branio Hrvatsku i sve ljude te sam sigurna da bi i danas branio čak i jugozomboide

19.43 - Bruna Esih Neovisnih za Hrvatsku je rekla kako ih ništa nije iznenadilo te kako su već ove ankete dobre.

- Nama je najvažnije da su naši birači, naši ljudi uz nas i najvažnije nam je da njih ne razočaramo. To je dobra odskočna daska za dalje. Očekujem da bi moglo doći do promjena - rekla je Esih.

19.30 - Ovo za sada, samo su izlazne ankete, znamo da mnogi građani niti ne žele se izjašnjavati po tome pitanju, ali u svakom slučaju mi smo zadovoljni. Svakom daljnjom izlaznom anketom, odnosno sve do prvih službenih rezultata u 23 sata, vjerujemo da će se stanje u korist Neovisnih za Hrvatsku poboljšavati - izjavila je Bruna Esih.