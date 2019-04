Oni gay seks kažnjavaju smrću: 'Kao da smo u srednjem vijeku'

Brunej, mala država u jugoistočnoj Aziji odlučila je seks između dva muškarca kažnjavati kamenovanjem do smrti. Set novih mjera stupa na snagu danas, a osim smrtne kazne za homoseksualce, predviđa i odsijecanje udova onima koje počine krađu.

Ovaj potez izazvao je osude diljem svijeta no sultan Bruneja Sultan Hassanal Bolkiah rekao je kako im je namjera "učvrstiti islamska učenja u zemlji".

Homoseksualnost u Bruneju je i dosad bila ilegalna, a kažnjavala se zatvorom do 10 godina. Sada je uvedena i smrtna kazna koja će biti izvršena ako homoseksualac prizna da se upustio u seksualni odnos s osobom istog spola ili ako su taj odnos vidjela četiri svjedoka, piše BBC.

Gay zajednica u Bruneju šokirana je "srednjovjekovnim kaznama":

- Probudite se i shvatite da vaši susjedi, obitelj, prodavačice u trgovini ne misle da ste ljudsko biće i kako je sasvim u redu da vas kamenuju - rekao je jedan homoseksualac iz Bruneja.

Brunej se pod vodstvom 72-godišnjeg Sultana Hassanala obogatio na izvozu nafte i plina. Sultan upravlja i glavnom investicijskom agencijom iu zemlji koja pak u svom vlasništvu ima neke od najboljih hotela u Londonu, Parizu i Los Angelesu.

Zbog novih zakona u Bruneju, brojni poznati ljudi, poput Georgea Clooneya, pozvali su na bojkot sultanovih hotela.

Tomorrow, the country of #Brunei will start stoning gay people to death. We need to do something now. Please boycott these hotels owned by the Sultan of Brunei. Raise your voices now. Spread the word. Rise up. pic.twitter.com/24KJsemPGH