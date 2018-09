Brutalno ga pretukli: Ivan se probudio iz kome i progovorio

Ivan Mikuljan (21) iz Andrijaševaca, mladić koji je brutalno pretučen u središtu Vinkovaca od huligana okupljenih oko Domagoja Culeja, sina saborskog zastupnika Steve Culeja, u četvrtak je na bolesničkoj postelji progovorio.

– Upravo sam bio kod bratića, on je počeo govoriti, istina nije to neki razgovijetan govor, ali se da razumjeti, pao i je i poneki osmjeh. Nisam ga želio puno ispitivati, uglavnom sam ga pitao za neke veselije teme, poput kada će mi pokazati svoj automobil i slično. Uglavnom me prepoznao, oči mu još nisu širom otvorene i eto dragi Bog je uslišio naše želje i zahvalni smo liječnicima KBC Osijek i ovdje u Vinkovcima što su poduzeli sve da spase našeg Ivana – rekao je bratić Mirko Klišanić.

Svi su u obitelji radosni zbog Ivanovog povratka i izlaska iz kome, unatoč tome što je u obitelji žalost, jer umrla je Ivanova baka, majka njegovog oca, koja nažalost nije dočekala da vidi unuka kako se oporavlja. – Imala je godina, ali i ovo što se dogodilo s Ivanom samo je ubrzalo njen odlazak s ovog svijeta – rekao je Mirko.

Ivan Mikuljan je još uvijek na Odjelu intenzivne njege, ako oporavak ovako nastavi uskoro bi mogao biti prebačen na drugi bolnički odjel.

Počeo je jesti, reagira na govor...

- Pitao sam ga boli li ga, rekao mi je da je dobro da podnosi bol. Nisam bio siguran da li je potpuno došao k sebi, ali kada me je pitao jesam li još na bolovanju, onda sam shvatio da me prepoznao i da zna tko s njim razgovara. Istina glava mu se još pomalo trese, oči su mu napola otvorene ali nije niti čudo jer tek je izašao iz kome. Prije tri dana nije otvarao oči nije govorio samo je pružao ruku – rekao je Mirko i dodao kao je razgovarao s liječnikom koji mu je rekao da je jako zadovoljan s njegovim oporavkom, da je pomalo počeo i jesti da reagira na govor i razumije što mu se govori. Sutra će doći neurokirurg iz Osijeka da očita CT i onda će donijeti odluku što dalje u njegovom liječenju.