Brutalno pretučena: 'Udarao je u radijator dok ga nije polomio'

Nogama i drvenom motkom Đorđe Lacković svojoj je djevojci Ivani Filipović polomio rebra, probio joj pluća, nožem joj unakazio lice i butine, dok joj je peglom pekao ruke.

Kada je počeo tući, ona ga je preklinjala da prestane. No to je pomahnitalog mladića samo još više razjarilo pa je nastavio tući drvenom palicom. Nakon toga je uzeo nož i počeo je sječi po licu i butinama, piše Blic.

No, to nije bio kraj. Upalio je peglu i već izmrcvarenu djevojku ispekao po rukama. To je uradio u naletu ljubomore jer je mislio da ga vara. Njih dvoje živjeli su u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u Novom Sadu u koji su došli iz okoline Šapca prije četiri mjeseca.

Obitelj Filipović u potpunom je šoku zbog brutalnog nasilja koje je Ivana doživjela od dečka sa kojim je bila u vezi oko godinu i pol dana i sa kojim je živjela.

Foto: Facebook

'Da se ne bi branila, on joj je slomio prst na ruci'

Zabrinuti su što Ivana sada izbacuje krv, ali ih liječnici uvjeravaju da je to normalno nakon strahovitih povreda koje je doživjela.

- Počela je izbacivati krv iz pluća. Stavili su joj i kateter. Ja se nadam da je to dobro, jer joj je pukla plućna maramica pa sada izbacuje krv. Sad kad sam se čuo sa njom rekla mi je da su joj nešto stavili u rame. Leži u krevetu i ne može ni da ustane. Teško diše, vjerojatno jer u plućima ima vode - priča zabrinuto njen brat Ivan za Blic.

Da je Ivana pretučena obitelj je doznala od njezine prijateljice.

- Njena prijateljica nas je pozvala, ali je malo ublažila stanje. Međutim, kad smo je mi otišli vidjeti, to je strašno izgledalo. Modrice po cijelom tijelu, ogroman hematom na glavi, modrice po rukama. A po cijelom tijelu bila je ispečena peglom. Da se ne bi branila, on joj je slomio prst na ruci. On je nju doslovno tukao o radijator, dok ga nije polomio - kazala je Ivanina majka kroz suze.

Dodala je kako ni ona ni njen suprug nisu bili za njenu vezu sa Đorđem. No nisu joj htjeli ništa zabranjivati. Sada je,kažu, i ona vidjela koliko je pogriješila.

Đorđe: 'Nisam htio, žao mi je'

Pomahnitali Đorđe je istog dana uhićen te mu je određen pritvor do 30 dana.

Izvor istrage kaže da je Đorđe plakao cijelo vrijeme tijekom saslušanja, piše alo.rs

- Kazao je da mu je zbog ljubomore pao mrak na oči. Priznao je da ju je dugo tukao, ali da nije ni bio svjestan koliko je daleko otišao u tome - kazao je izvor blizak istrazi.

- Poludio sam od ljubomore. Tukao sam Ivanu, ali nisam htio da ode tako daleko.. da je unakazim. Žao mi je - pravdao se Đorđe Lacković.