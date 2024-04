Brutalno pretukao mladića kod Čapljine: 'Tukao me pištoljem, rukama i nogama. Pao sam...'

Ja sam išao kroz Višiće. Rade je sporo vozio. Kad sam ga htio prestići učinilo mi se da netko želi prijeći cestu. Pokušao sam se vratiti u svoju traku, nisam ga dobro zaobišao i udario sam ga, otkinuo mu prednji branik i prednje lijevo svijetlo. Ja sam se tad prepao i počeo sam bježati. On me stigao malo nakon Klepačkog mosta. Izvukao je pištolj i derao se na mene da izađem iz auta. Udario me dva puta pištoljem, tri puta šakom pa sam pao. Udario me još tri puta nogom i nakon toga se više ničega ne sjećam, kaže za portal Hercegovina.info Čapljinac Mateo M..

Kako navodi, 9. travnja pretukao ga je Rade M. koji je od prije policiji poznat po nasilju. Mladić sad čeka operaciju jer ima napuknute kosti lica, u teškom je psihičkom stanju i ne spava...

Glasnogovornik MUP-a HNŽ-a Ljudevit Marić kazao je za Hercegovina.info kako je napadač priveden, kako je napravljena službena zabilješka i protiv njega je podnesena prekršajna prijava.

Foto: Facebook

Čapljinska policija navodi da se ovdje radi o narušavanju javnog reda i mira...