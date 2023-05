Brutalno su ga pretukli 2015. u policijskoj postaji u Rijeci. Sud im je dao godinu dana zatvora

Općinski sud u Rijeci proglasio je krivim trojicu riječkih policajaca, I. S., D. K i S. Ž. zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda muškarcu iz Rijeke. Sud ih je osudio na godinu dana zatvora, piše Novi list.

Detalji slučaja

Slučaj datira iz rujna 2015. godine, kada su policajci oko 21 zaustavili vozača I.Ž. Istog vozača su, 16 sati ranije, na području općine Čavli-Cernik također zaustavili i izdali mu mjeru opreza zabrane upravljanja motornim vozilom jer je napuhao 3,09 promila.

Kad su ga opet zatekli, izvukli su ga iz auta, bacili potrbuške na pod, udarali ga pendrecima po glavi i leđima, nakon čega su ga ugurali u policijsko vozilo i odvezli u policijsku postaju. U Prometnoj policijskoj postaji mu je pristupio S. Ž. koji mu je rekao:

- Ti zaj***vaš moje ljude, sad ćeš vidjeti svoga boga.

Više puta ga je udario šakama u trbuh, pendrecima po tijelu zbog čega je muškarac zadobio serijski prijelom rebara, razdor trbušne opne, krvarenje u trbušnoj šupljini i razdor slezene.

Brojni svjedoci

Slučaj je tada preuzelo Općinsko državno odvjetništvo, a sumnja da su teške tjelesne ozljede kod privedenog vozača nastale uslijed prekomjerne upotrebe sile kod privođenja i kasnije premlaćivanjem u postaji, rezultirale su podizanjem optužnice 2016.

Suđenje je stoga trajalo godinama. Brojni svjedoci, okrivljeni policajci i kolege tvrdili su da nikakve neprimjerene fizičke sile u policijskom postupanju prema oštećeniku nije bilo.

Uz to, iz izvješća i kasnijeg svjedočenja dvoje medicinskih djelatnika koji su pregledali muškarca nakon privođenja, nikakve ozljede nisu uočene.

'Ušao sam zdrav, a izašao premlaćen'

- Ukratko, ušao sam u postaju zdrav, a izašao premlaćen - kazao je tijekom svjedočenja oštećeni.

- Točno, kad su me zaustavili na Školjiću moje prve riječi koje sam im uputio bile su: "Što ne hapsite Mamiće i Horvatinčiće", a njihova reakcija je bila da su me bacili na pod i tukli onako vezanog - kazao je nadalje svjedok.

- Kad su me doveli u postaju, ovaj treći, me udarao šakama govoreći mi: "P**ka ti materina, ti ćeš moje ljude za**bavati po cesti". Nakon nekog vremena došla je liječnica koja mi je htjela vaditi krv, ali sam joj se suprotstavio, nisam dao da mi vadi krv, suptilno joj pokazujući masnice po tijelu. Rekao sam joj da me odvede u bolnicu ali mi je odgovorila da to ne dolazi u obzir. Bila je možda tri minute u prostoriji, ali me nije pregledavala - ispričao je oštećeni muškarac.

- Kad sam došao kući rekao sam "starcima" da su me u policiji istamburali, nije mi to bilo prvi put, mislio sam da će proći, ali jedva sam pišao. Nisam iz kuće izašao sedam dana i na koncu sam uzeo taksi i otišao u bolnicu - ispričao je.

Epilog svega

Sudu je u rješavanju slučaja pomogao rad vještaka, onog sudske medicine, radiologije i kirurga-traumatologa.

Oni su uz pomoć medicinske dokumentacije zaključili kako su po život opasne ozljede I. Ž. nastale upravo uslijed postupanja policijskih službenika, kako prilikom zaustavljanja i primjene sredstava prisile na Školjiću, tako i prilikom daljnjeg postupanja u prostorijama postaje Prometne policije.