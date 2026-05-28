STIGLE DVIJE OPOMENE

Bruxelles poslao upozorenje Hrvatskoj: Nismo na vrijeme uveli europske direktive!

Piše HINA,
Foto: Francois Lenoir

Europska komisija (EK) uputila je nizu država članica, među njima i Hrvatskoj, dvije službene opomene zbog toga što u svoje zakonodavstva nije prenijele europske direktive

EK je slanjem službenih opomena otvorila postupak zbog povrede prava EU-a protiv 20 država članica jer je nisu obavijestile da su potpuno prenijeli direktivu o osnaživanju potrošača za zelenu tranziciju. Dokument štiti građane od obmanjujućih zelenih marketinških praksi (tzv. greenwashinga) i potiče održivu potrošnju, osigurava jasne informacije o trajnosti proizvoda i zabranjuje nepoštenu poslovnu praksu.

Prema direktivi, trgovci više ne smiju tvrditi da je proizvod "klimatski neutralan", "biorazgradiv" ili "eko" bez odgovarajućih dokaza. Propisuje obvezu da se na proizvodima uvodi usklađena oznaka koja potrošačima pomaže prepoznati one  duljim komercijalnim jamstvom trajnosti. Proizvođači također moraju pružiti jasne informacije o tome može li se proizvod popraviti i postoji li opasnost od ranog kvara.

Države članice imale su rok do 27. ožujka 2026. da prenesu direktivu u svoje nacionalno zakonodavstvo, što 20 članica do danas nije učinilo.

Sada imaju dva mjeseca da odgovore i obavijeste EK da su to učinile.  U nedostatku zadovoljavajućeg odgovora, EK može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Drugu opomenu s još sedam država članica Hrvatska je dobila zato što nije prenijela direktivu o priznavanju stručnih kvalifikacija za medicinske sestre, stomatologe i farmaceute.

Tom direktivom uspostavljen je jedinstven sustav uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija za rad u Europskoj uniji, Europskom gospodarskom prostoru (EGP) i Švicarskoj. Za medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu, stomatologe i farmaceute, ova direktiva osigurava sustav automatskog priznavanja kvalifikacija između država članica.

Rok za prenošenje direktive bio je 4. ožujka 2026. Do danas osam zemalja članica nije obavijestilo EK o mjerama kojima se nova pravila u potpunosti uključuju u nacionalno zakonodavstvo. Nakon opomene, te države sada imaju dva mjeseca za odgovor, a u izostanku zadovoljavajućeg odgovora, EK može odlučiti izdati obrazloženo mišljenje.

Postupak povrede prava EU-a ima tri koraka. Prvi je slanje službene opomene, a ako se problem ne riješi opomenom šalje se obrazloženo mišljenje u kojem se traži da se osigura sukladnost sa zakonodavstvom Unije. Ako država članica još uvijek ne surađuje, E može uputiti predmet Sudu Europske unije. Većina se slučajeva riješi prije upućivanja sudu.

