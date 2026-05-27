Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

Dok se Hrvatska prži na visokim temperaturama, kod susjeda Slovenaca već je započela dramatična promjena vremena zbog koje su tamošnji meteorolozi podigli razinu upozorenja na narančastu. Snažan hladni val tamo donosi drastičan pad temperature i olujno nevrijeme, a isti se scenarij ubrzo sprema i našim krajevima.

Hrvatska je danas pod visokim temperaturama, no Državni hidrometeorološki zavod i kod nas najavljuje nagli preokret i opasne vremenske nepogode. Prema službenim podacima DHMZ-a, živa u termometru u 13 sati dosegnula je 30 Celzijevih stupnjeva na zagrebačkim mjernim postajama Grič i Maksimir, a ista je temperatura izmjerena i u Krapini, Varaždinu, Sisku, Karlovcu, Pazinu te Senju. Još je toplije u Pločama gdje je izmjereno 31 stupanj, dok Knin predvodi listu najtoplijih gradova s 32 Celzijeva stupnja.

Stižu grmljavinska nevremena i bura

Zbog dolaska promjene vremena, meteorolozi su izdali brojna upozorenja za javnost. Žuti meteoalarm trenutno je na snazi za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Građani na tim područjima mogu očekivati lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, jakim vjetrom, pa čak i tučom.

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama, gdje su mogući i prekidi uobičajenih aktivnosti. Istovremeno, žuto upozorenje vrijedi i za područje Kvarnera te Velebitskog kanala, ali zbog snažne bure.

Slovenija podigla uzbunu na narančastu razinu

Mnogo dramatičniji scenarij odvija se u susjedstvu, gdje je slovenski meteorološki zavod ARSO podigao stupanj pripravnosti sa žutog na narančasto. Prema njihovim analizama, u višim slojevima atmosfere prema Alpama već protječe hladniji zrak sa sjeverozapada. Ta se svježina sudara s ekstremno pregrijanom zračnom masom južno od Alpa, što stvara uvjete za veliku nestabilnost atmosfere.

Prvi olujni oblaci formirali su se nad Karavankama još tijekom jutra, no ARSO glavninu olujnog vala diljem Slovenije najavljuje u poslijepodnevnim satima. Nevrijeme će se najprije razviti na sjeveru zemlje, nakon čega će se preseliti prema jugu, gdje bi se atmosfera trebala smiriti u večernjim satima.

Pad temperature za čak 15 stupnjeva

I dok se u južnim dijelovima Slovenije prije samog nevremena bilježe temperature iznad 30 stupnjeva, dolazak oluje donosi drastičan i nagli pad temperature za 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Dok zapadna Slovenija strahuje od veće vjerojatnosti za pojavu tuče, u središnjim i istočnim krajevima zemlje najveće bi probleme mogli uzrokovati olujni udari vjetra. Kako se ovi sustavi kreću vrlo brzo, pljuskovi će biti kratkotrajni pa slovenski meteorolozi ne očekuju poplave, iako upozoravaju na moguće prelijevanje kišnice u urbanim sredinama.