Obavijesti

News

Komentari 0
KOD SUSJEDA TUČA...

Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Nagli preokret nakon vrućina: U Sloveniji nevrijeme, upaljeni meteoalarmi i za Hrvatsku
4
Foto: Neurje.si, Rainradar

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama

Dok se Hrvatska prži na visokim temperaturama, kod susjeda Slovenaca već je započela dramatična promjena vremena zbog koje su tamošnji meteorolozi podigli razinu upozorenja na narančastu. Snažan hladni val tamo donosi drastičan pad temperature i olujno nevrijeme, a isti se scenarij ubrzo sprema i našim krajevima.

Hrvatska je danas pod visokim temperaturama, no Državni hidrometeorološki zavod i kod nas najavljuje nagli preokret i opasne vremenske nepogode. Prema službenim podacima DHMZ-a, živa u termometru u 13 sati dosegnula je 30 Celzijevih stupnjeva na zagrebačkim mjernim postajama Grič i Maksimir, a ista je temperatura izmjerena i u Krapini, Varaždinu, Sisku, Karlovcu, Pazinu te Senju. Još je toplije u Pločama gdje je izmjereno 31 stupanj, dok Knin predvodi listu najtoplijih gradova s 32 Celzijeva stupnja.

Stižu grmljavinska nevremena i bura

Zbog dolaska promjene vremena, meteorolozi su izdali brojna upozorenja za javnost. Žuti meteoalarm trenutno je na snazi za osječku, zagrebačku i karlovačku regiju. Građani na tim područjima mogu očekivati lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, jakim vjetrom, pa čak i tučom.

Foto: rainalarm

DHMZ poziva na pojačan oprez zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena, a poseban apel upućuje osobama koje borave na otvorenim terenima, u šumama, planinama i na livadama, gdje su mogući i prekidi uobičajenih aktivnosti. Istovremeno, žuto upozorenje vrijedi i za područje Kvarnera te Velebitskog kanala, ali zbog snažne bure.

Slovenija podigla uzbunu na narančastu razinu

Mnogo dramatičniji scenarij odvija se u susjedstvu, gdje je slovenski meteorološki zavod ARSO podigao stupanj pripravnosti sa žutog na narančasto. Prema njihovim analizama, u višim slojevima atmosfere prema Alpama već protječe hladniji zrak sa sjeverozapada. Ta se svježina sudara s ekstremno pregrijanom zračnom masom južno od Alpa, što stvara uvjete za veliku nestabilnost atmosfere.

Prvi olujni oblaci formirali su se nad Karavankama još tijekom jutra, no ARSO glavninu olujnog vala diljem Slovenije najavljuje u poslijepodnevnim satima. Nevrijeme će se najprije razviti na sjeveru zemlje, nakon čega će se preseliti prema jugu, gdje bi se atmosfera trebala smiriti u večernjim satima.

Pad temperature za čak 15 stupnjeva

I dok se u južnim dijelovima Slovenije prije samog nevremena bilježe temperature iznad 30 stupnjeva, dolazak oluje donosi drastičan i nagli pad temperature za 10 do 15 Celzijevih stupnjeva. Dok zapadna Slovenija strahuje od veće vjerojatnosti za pojavu tuče, u središnjim i istočnim krajevima zemlje najveće bi probleme mogli uzrokovati olujni udari vjetra. Kako se ovi sustavi kreću vrlo brzo, pljuskovi će biti kratkotrajni pa slovenski meteorolozi ne očekuju poplave, iako upozoravaju na moguće prelijevanje kišnice u urbanim sredinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi
Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'
OSAM UČENIKA U BOLNICI

Otac curica iz busa koji je izletio kraj Obrovca: 'Vozač me nazvao i pitao jesu li djevojčice dobro...'

Ukupno je osam učenika nakon nesreće završilo u zadarskoj Općoj bolnici, a trima je curicama su liječenici konstatirali teške tjelesne ozljede

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026