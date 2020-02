Brzi internet drastično je promijenio svakodnevicu

Ono o čemu se nekada u mobilnim telekomunikacijama moglo samo sanjati danas je dio svakodnevice – od velike brzine prijenosa podataka do bezbrojnih aplikacija i mogućnosti. Neki se možda sjećaju kako je to izgledalo početkom tisućljeća, no za sve ostale donosimo kratak pregled i usporedbu 2005. i 2020. godine.

Videopoziv u odnosu na današnji live streaming

U Hrvatskoj je 2005. godine treća generacija mreže (3G) donijela nove usluge, veće brzine i niže cijene, ponajprije zahvaljujući ulasku na tržište Tele2. Tada je jedna od najvećih tehnoloških novotarija bio videopoziv. Danas živimo okruženi signalom 4G i 4G+, a 5G je pred vratima. Preuzimanje multimedijskih sadržaja, streaming, skidanje velikih količina podataka, online igranje – ali uvijek i svugdje. Ne možemo zamisliti život bez brzog mobilnog interneta.

Nekadašnje dopisivanje MSN-om, a sada vlada WhatsApp

U vremenu bez pametnih telefona i brzog interneta najviše online vremena provodili smo na Myspaceu, tada obožavanoj platformi vezanoj uz stolno računalo. Danas se u gotovo svakom trenutku i bilo gdje koristimo aplikacijama na mobitelima, a posebno popularnim društvenim mrežama, pa i najnovijom Tik Tok. Zanimljivo je i da je MSN za sve one s računalom 2005. godine bio ono što je danas WhatsApp za dopisivanje na mobitelima.

Mobilno, real time i s više igrača – nezamisliva sadašnjost

Prije petnaestak godina uživali smo u jednostavnim igrama poput MotoGP i Need for Speed, igrali nogomet FIFA 07 i gradili gradove u Tower Bloxxu. Bilo je zabavno, ali daleko od današnjih mogućnosti povezivanja uz online mobilne igre. Primjerice, tada je bilo nezamislivo da ćemo igrati real time online igre s desecima ljudi diljem svijeta, i to na mobitelima. Sadašnjost je donijela nove popularne igre kao što je PUBG, 'pucačina' za preživljavanje koja omogućava osjećaj kako je biti bačen na otok s još 99 igrača. Tu je i Hearthstone, igra s kartama koja vas lansira u svijet mašte, WOW tematike i neiscrpne zabave, a vole je i mlađi i stariji igrači.

Mobiteli su džepna varijanta ureda, kina i slušaonice

U 2005. mobiteli su i dalje primarno služili za pozivanje i slanje poruka te su dolazili s tek pokojom instaliranom igrom. Mobiteli u 2020., upotpunjeni brzim internetom, toliko su napredni da su postali džepna varijanta ureda, kina i glazbene slušaonice. O kvaliteti kamere ne moramo govoriti, a mobilni upload fotografija podrazumijeva se u svakom kutku države, bez obzira na to taggiramo li baku na Facebooku ili prijateljima 'podgrijavamo' Snapchat.

Tele2 mreža za spajanje bilo kada i bilo gdje

Kako god bilo 2005., danas u 2020. možeš se u svakom mjestu ili gradu povezati na Tele2 mrežu, koja je najbolja ikada, i surfati još brže na najpovoljnijem mobilnom neograničenom internetu. Naime, 98 posto stanovništva u Hrvatskoj pokriveno je 4G ili 4G+ signalom Tele2. Naravno, važno je znati da kvaliteta mobilne usluge ipak ovisi o opterećenosti mreže, jačini signala i karakteristikama uređaja te nije moguće jamčiti minimalnu brzinu ni dostupnost usluge u svako doba i na svakoj lokaciji.

