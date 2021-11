Marija Bubaš iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo komentirala je covid potvrde te je li država spremna za to da se one ne izdaju za samo testirane od 4.siječnja.

- To ovisi ponajprije o epidemiološkoj slici, ovisno o tome koliko smo procijepljeni, koliko su bolnice napunjene i koliko kapaciteta imamo. Kao i u smislu odbijanja razboritih i razumnih odabira. Na razini globusa koji se kreće u svemiru činjenica je da virus nestati neće, činjenica je da ćemo se i dalje s njim susretati. Vjerojatno će postojati i nove varijante virusa, a kakve će one biti, teško je reći i to zapravo nitko ne zna. Činjenica jest da imamo jako dobro sredstvo za zaštitu zdravlja, fokus treba biti na tome da ljudi koji su cijepljeni u 95 ili 90% slučajeva nemaju teški klinički oblik bolesti. Tomu trebamo stremiti - rekla je Bubaš u emisiji Otvoreno.

Bubaš kaže da ne može niti potvrditi, ali niti odbaciti ideju da se od 4. siječnja više neće moći do Covid potvrda temeljenih na negativnom PCR testu.

- Ono što je činjenica jest da je stjecanje imuniteta ono što nas vodi prema kraju epidemije. Ili ćemo se zaraziti pa preboljeti te steći imunitet ili odabrati cijepljenje kao neštetno štićenje zdravlja i stjecanje imuniteta. To su jedine dvije realne opcije koje nas vode iz epidemije, i ne samo nas već i cijeli globus - rekla je Bubaš.

Bubaš je govorila i o nuspojavama cjepiva.

- Jeste li pili danas nešto od analgetika? Evo ja jesam. Kada me nešto boli popijem analgetik, a svaki taj analgetik i ne razmišljam o tome, ima svoje nuspojave. Ajmo spomenuti paracetamol. Dajemo ga djeci, trudnicama i trošimo ga sami, a kao nije štetan. Nemamo pojma o tome da ima svoje nuspojave. Svima je normalno da se to može kupiti u ljekarnama i to nam je svima normalno i svi smo sretni da to možemo jer nam je nekada trebao. Djeca ga koriste kao sirup. Nuspojave od cjepiva su tako rijetke, vjerojatnije je da ćete osvojiti jackpot na lotu nego dobiti neku od teških nuspojava, a samo se o tome priča. Ne priča se o tome da je cjepivo sigurno i da je to pametan način stjecanja imuniteta. To je zapravo evolucijski strah, koji nas je spašava od životinja koje su napadale. Ali danas kada imamo mogućnost čitati i provjeravati informacije o cjepivu, onda je taj strah zapravo nerealan - rekla je Bubaš.