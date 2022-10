Budalin mat: Odluka Christiana Schmidta je prvorazredni anitdejtonski i antiustavni potez

U svojoj redovitoj kolumni za Bljesak od 19. travnja ove godine postavio sam jedno zanimljivo retoričko pitanje: Što bi se dogodilo kada bi kojim slučajem visoki predstavnik Christian Schmidt najavio korištenje bonskih ovlasti vezano uz Izborni zakon? To je bilo, dakle, nekoliko mjeseci prije nego što se to uistinu dogodilo. Moj odgovor je bio sljedeći: “Preko noći bi Schmidt bio pretvoren u bošnjačkog din-dušmanina, a njemačka politika bi postala ‘fašistička’ i ‘nacistička’, sa sličnom argumentacijom kao kod Dodika…“ Da sam bio u pravu pokazali su protesti ispred sarajevskog sjedišta OHR-a nakon što je Christian Schmidt najavio izmjene Izbornog zakona tražeći za to “blagoslov” prvenstveno bošnjačkih političkih stranaka. Iz današnje perspektive, nakon što je Schmidt u izbornoj noći napokon obznanio izmjene spornog Izbornog zakona, jasno je da su protesti ispred OHR-a, na kojima se prizivalo i trpanje Hrvata u željezničke vagone, iscenirani od iste te međunarodne zajednice s ciljem očuvanja “status quoa” u zemlji.