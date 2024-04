Budimir Lončar proslavio je stoti rođendan: Mozak mu radi kao mladiću, promocije ne propušta

Budimir Lončar proslavio je stoti rođendan! U dobroj je kondiciji – mozak mu radi kao mladiću, i još napamet zna sve sastave Hajduka, kluba za kojega navija cijeli život. Svi koji sudjeluju u intelektualnom životu Zagreba znaju da "Leka" ili "Budo" kako ga zovu prijatelji, ne propušta ni jednu promociju važnjih knjiga niti premijere kazališnih predstava. Mi smo ga zadnji put vidjeli na promociji knjige Tisje Kljaković Bralić u Kaptol centru, pa razvezli s njim priču "od Poncija do Pilata", svjedočeći o neuništivoj memoriji. Nekoliko dana nakon toga Lončar se poskliznuo i slomio ruku pa završio na traumi, ali se oporavio.

"Budo" je tako ušao u klub vitalnih stogodišnjaka – Ivan Mišković "Brk" nedavno je proslavio 104 rođendan, kao i Joža Manolić. Lončara je u visoku diplomaciju progurao legendarni Koča Popović. Lončar je bio Titov ministar vanjskih poslova, puno se puta susretao sa Kissingerom, Brzezinskim, Fidelom... S desnice mu zamjeraju na ulozi devedesetih, ali Lončarevi prijatelji kažu da je njegova suradnja s Tuđmanom bila i veća i značajnija od uloge koja mu se obično pripisuje, a koju protivnici opisuju kao "kontroverznu". Od mladosti – rođen je u Preku na Ugljanu - Lončar je više podsjećao na kakva plemića nego na diplomata komunističke Jugoslavije. Vitak, uvijek elegantno odjeven, brižno začešljan, u njujorškom konzulatu 1950-ih često je znao čuti kako podjeća na Humphereya Bogarta. Kad je, skoro četiri desetljeća kasnije postao ministar vanjskih poslova, njegovi su gospodski maniri odmah naišli na dobar prijem javnosti. “Za Budimira Lončara ... zaista nitko ne može reći da ne pozna manire svoga poziva, kada je čak i sve na njemu u skladu s tim zanatom: od pedantno vezane kravate, probrane dugmadi na rukavima košulje, brižljivo ispeglanog odijela, pa do uglađenog ponašanja i odmjerenih riječi kojima se obraća svojim sugovornicima”, napisao je Danilo Slivnik u Danasu.

Bečki dopisnik konzervativnog Frankfurter Allgemeine Zeitunga Viktor Mayer ocijenio je kako novi ministar u Beogradu “nije iz tamnog vilajeta”. Sovjetska Izvestija opisala ga je kao “jednog od vodećih diplomata poslijeratnog pokoljenja”, vrijednog i sposobnog, srdačnog i komunikativnog. „ “U svom nastupu više odgovara predstavi engleskog gentlemana stare škole, nego slici bivšeg komunističkog partizana”, pisao je Carl Gustaf Ströhm. Nekoliko osnovnih lekcjia u diplomatskoj školi života dao mu je generalni konzul, stari, kraljev diplomat Miodrag Marković, koji je ostao u službi i nakon promjene režima. Zbog njihove lapidarne mudrosti, vrijedi ih citirati. Marković je Lončaru blagonaklono savjetovao da bude zanimljiv, ali ne tako da se pravi važan. “Slušaj puno, govori malo”. Savjetovao mu je da ne zamara sugovornika, ne dovodi ga u neugodnu situaciju.

“Pitaj ga o onome o čemu znaš da ti sugovornik može biti od koristi i onom što znaš da dobro poznaje. Uskoro ćeš u društvu sjediti s onima koji će ti biti po funkciji podređeni, a po godinama stariji. Ponašaj se tako da uvijek pokazuješ poštovanje prema njihovim godinama. U društvu uvijek pokaži da si prisutan, pokazuj uvažavanje, ma kako da si umoran ili su ti oni koji su s tobom možda dosadni. Ne navaljuj, ne nudi se previše, ne dosađuj onima koji su atraktivni po svom položaju. Komplimenti ne smiju biti rutinski, neuvjerljivi, lažni. Činiš li to, devalviraš se i moralno i intelektualno, postaješ najgori diletant. Komplimentiranje je ipak važno, osobito ženama. Ženama se udvaraj suptilno, bez da je muško-ženska strast vidljiva. Pohvali njezinu energiju, svježinu, ne oči ili usne. Svaka pohvala mora biti iskrena. Najgori su ‘falši’ komplimenti, ubitačni za onog tko ih neumjereno izriče.

Starijim ženama nikad ne komplimentiraj na njihovom dobrom izgledu. Ako si mlađi od žene, pohvali njezino znanje, zaključivanje, pokaži da si se tako za nekoga zainteresirao. Starijima ustupi mjesto, ali učini to diskretno, kao da to činiš iz poštovanja, ne zbog godina. U diplomaciji se moraš dobro odijevati. Ne smiješ se načičkati, odijelo ti može biti zgužvano, ali košulja i cipele uvijek ti moraju biti čiste. Kosu moraš prati svakog dana, moraš se brijati svako jutro”. Lončar se sve do danas drži tih savjeta. Svjetski je putnik – ni sad mu nije teško poteguti do Kine, Azerbejdžana, Kube. Nudi diplomatska rješenja ratnih sukoba koji prijete globalnim kataklizmom, pokazujući koliko ljubav za životom, toliko i humanizam, svojstven idealima ljevice koju nikada nije izdao.