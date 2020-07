'Budimo iskreni, ako Vi možete voditi Sabor, zašto ja ne bih mogao voditi cijelu Hrvatsku?'

Zoran Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu sabora u srijedu pa Dario Juričan predlaže da se pozove njega kao bivšeg predsjedničkog kandidata...

<p>Zoran Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu sabora u srijedu.</p><p>Tim se povodom šefu sabora Gordanu Jandrokoviću obratio <strong>Dario Juričan</strong>. Predlaže da se pozove njega kao bivšeg predsjedničkog kandidata:</p><p><em>ZOX SE UMORIO, TU SAM!</em></p><p><em>Poštovani predsjedniče Sabora, cijenjeni gospodine Gordane Jandrokoviću!</em></p><p><em>Naš izabrani predsjednik Zox se probudio te priopćio da neće doći na svečanu sjednicu Sabora. Time je već u ovih prvih par udarničkih mjeseci dosegnuo predviđenu petogodišnju količinu zoranizama.</em></p><p><em>Eto umorio se i treba mu malo odmora, barem do kraja ljeta, kako bi sa svojim čuvarima i ostalom pratnjom popunio prazne nam jadranske plaže i bolje restorane.</em></p><p><em>Situacija je neizvjesna, ali ne očajavajte, nije nerješiva.</em></p><p><em>Ovo su, prema izbornim rezultatima, Zoxove moguće zamjene:</em></p><p><em>Kolinda Grabar Kitarović primljena je napokon u Međunarodni olimpijski komitet. Sada će ponovo moći ulaziti u znojne muške svlačionice. To je sve što ju zanima, a Sabor namjerava gledati na TV, tako da ništa od nje.</em></p><p><em>Miroslav Škoro se, nakon onog mandata u kvoti vašeg HDZ-a, eto napokon dočepao mjesta saborskog zastupnika, pa bi kao predsjednik RH bio u sukobu interesa. Uostalom, njega više zanima neki ozbiljniji parking u centru. Ako imate info, molim ponudu u Škorin vječito gladni inbox.</em></p><p><em>Mislav Kolakušić izgubio se negdje u bespućima Bruxellesa. Navodno je tražio antikvarijat s Duceovim drangulijama. Od tada više nije viđen, a nije ga nitko niti tražio.</em></p><p><em>Kao što vidite, nitko od gore navedenih nije u stanju ili u mogućnosti doći.</em></p><p><em>I ostajem vam samo ja, kao utješna nagrada. Ali budimo iskreni - ako Vi možete voditi Sabor, zašto ja ne bih mogao voditi cijelu Hrvatsku?</em></p><p><em>Stoga očekujem poziv na svečanu sjednicu Sabora.</em></p><p><em>Na rubu te sjednice porazgovarat ćemo o našim zajedničkim projektima:</em></p><p><em>Vodiču za jačanje korupcije, oslobađanju Rezača etiketa montiranih sudskih procesa, proglašenju časnog Damira Borasa akademikom. Također ćemo pohvaliti glavnog urednika Brunu Kovačevića što ne pušta u eter HRT-a emisiju Labirint. I za kraj ćemo dogovoriti da me ubacite u onu grupu koja dobiva pinku za „informiranje opće javnosti o aktivnostima u stvaranju pozitivne poduzetničke klime u RH“. Volim taj fimimedijski miris novca i želim svoj dio.</em></p><p><em>Gordane znajte - kad jednog dana visoko podignemo pobjedničku zastavu korupcije, na njoj će biti i kapljica vašeg znoja!</em></p>