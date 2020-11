Budući gradonačelnik Sarajeva Bogić Bogičević, govorio je: 'Ja jesam Srbin, ali ne profesiji'

Nakon lokalnih izbora koji su u BiH održanih prošle nedjelje na političkoj sceni u toj državi ponovo je isplivalo ime Bogić Bogićević, čovjeka kojega u politici nije bilo 20 godina.

<p>Bogić Bogićević (67) za sebe kaže da je još uvijek kandidat SDP- a za gradonačelnika Sarajeva, glavnog grada BiH. No, on je prihvatio ponudu da postane novi gradonačelnik Sarajeva nakon izbora na kojima su vlast u većini općina tog grada preuzele stranke okupljene u liberalno-lijevu koaliciju.</p><p>Bogićevićevo imenovanje za gradonačelnika Sarajeva sada je stvar procedure, koja će potrajati. Za razliku od ostalih jedinica lokalne samouprave, gradonačelnik Sarajeva bira se neizravno, većinom glasova zastupnika u gradskom vijeću.</p><p>A to će se vijeće pak formirati nakon što se konstituiraju nove skupštine četiri gradske općine, na temelju rezultata izbora provedenih 15. studenog.</p><h2>Najmlađi član Predsjedništva SFRJ iz BiH</h2><p>Tog političara stariji građani BiH, a i cijele bivše zajedničke države sjetiti će se kao predsjednika Omladine Jugoslavije, te kao najmlađeg člana Predsjedništva SFRJ iz BiH tada je imao je 36 godina, o njegovom imenovanju odlučeno je demokratski, referendumom.</p><p>Bogić Bogićević bio je jezičak na vagi da se 1991. godine u Jugoslaviji proglasi ratno stanje, što je preko generalštaba želio Slobodan Milošević, kako bi JNA time dobila legitimitet, za protjerivanje, ubijanje, genocid, svih koji su se na prostoru biše Jugoslavije pobunili protiv velikosrpske dominacije… Tu je situaciju opisao u svoj knjizi Borisav Jović, predsjednik Predsjedništva SFRJ u knjizi napisavši Kako smo četiri dana lomili Bosanca…. U predsjedništvu od osam članova omjer snaga bio je 4:3 za proglašenje ratnog stanja, Bogićević je samo trebao biti neutralan.</p><h2>Osujetio velikosrpski plan</h2><p>– Nije mi palo niti na pamet dati glas za uvođenje ratnog stanja u zemlji koju nitko nije napao, nisam mogao dozvoliti da narodna armija ubija svoj narod – rekao je između ostalog Bogić Bogićević u emisiji Face to Face kolege Senada Hadžifejzovića, i time je osujetio velikosrpski plan jer su računali na njegov glas pošto je Srbin.</p><p>Poznata je njegova izjava poslije tog događaja. – Ja jesam Srbin, ali ne po profesiji….</p><p>Taj događaj je ostavio prošlosti, za sebe kaže da je kandidaturu za gradonačelnika Sarajeva prihvatio kao radnu obavezu, a ona se uvodila uvijek kada je teško ili je prijetila neka opasnost, takva situacija u BiH, smatra on, traje 25 godina, a to najbolje potkrepljuje i izjava ekonomskih stručnjaka koji navode da će sadašnjoj BiH, ne dođe li do promjena, trebati 78 godina da bi došla na stupanj razvijenost koju imaju zemlje članice EU.</p>