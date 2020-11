'BiH ima europsku perspektivu, ali samo ako provede reforme'

Potpredsjednik Europske komisije i visoki povjerenik EU za vanjsku politiku Josep Borrell potvrdio je u Sarajevu kako su BiH otvorena vrata članstva u EU, no samo podu uvjetom provedbe prijeko potrebnih reformi

<p><strong>Josep Borrell </strong>je u Sarajevo doputovao u povodu obilježavanja četvrt stoljeća od zaključenja Daytonskog sporazuma kojim je 21. studenog 1995. godine okončan troipolgodišnji rat u toj zemlji te se tim povodom sastao s članovima Predsjedništva BiH.</p><p>Nakon sastanka kazao je kako želi čestitati 25 godina mira građanima BiH i to zbog njihove "inspirativne izdržljivosti".</p><p>"Ovo je nedvojbeno povijesni i važan dan i za BiH i za Europu. Rat i opsada Sarajeva su stvari kojih se i osobno vrlo dobro sjećam", kazao je Borrell dodajući da je tim povodom važno sjetiti se svih žrtava ali i odati priznaje onima koji ustrajno rade na pomirenju. Kazao je kako stoga pozdravlja zajedničku izjavu koju je ranije ovog tjedna usvojilo Predsjendištvo BiH ali i kako žali zbog toga što je izostala zajednička komemoracija svim žrtvama što je ranije odbio sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH <strong>Milorad Dodik.</strong></p><p>Borrell je istaknuo kako je upravo pomirenje jedna od važnih zadaća na kojoj inzistira Europska komisija kada je riječ o BiH i njezinoj europskoj perspektivi.</p><p>"Želim potvrditi potporu naporima BiH na njezinu europskom putu. Budućnost ove zemlje je europska", kazao je Borrell pozvavši vlasti u toj zemlji da pojačaju reformske napore kako bi se to i ostvarilo.</p><p>Pojasnio je kako BiH može računati na status kandidata u Uniji za što je zahtjev podnijela još prije četiri godine tek kada ostvari napredak u okviru svih 14 prioriteta koje joj je Europska komisija definirala 2019. godine a odnose se na strukturne reforme.</p><p>Dodik je pak pred novinarima kazao kako u BiH bez obzira na unutarnje rasprave svi računaju na EU kao na važan oslonac te je zamolio Borrella da posreduje kako bi Unija osigurala dodatnu financijsku potporu toj zemlji koju je teško pogodila pandemija.</p><p>"U BiH smo izgubili ogromne javne prihode.... i treba nam novi paket pomoći kako bismo mogli prevladati izazove u narednim mjesecima", kazao je Dodik upozoravajući da bi gospodarska kriza mogla opasno pojačati već postojeće političke razlike u zemlji i stvoriti nove napetosti pa je stoga pomoć EU nužna.</p><p>Za Daytonski je sporazum kazao kako je važan jer je on omogućio mir.</p><p>"U BiH već godinama nema etničkih sukoba i to je najveća vrijednost Daytonskog sporazuma a on je pokazao kako se može duboko sukobljene strane dovesti da rade zajedno na temeljima konsenzusa", kazao je Dodik koji je iskoristio priliku da ponovo plasira svoju intrepretaciju Daytona po kojoj je BiH "sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda" dodajući pri tom da "apstraktna priča o građanima (BiH) neće dati rezultate".</p><p>Bošnjački član Predsjedništva BiH <strong>Šefik Džaferović</strong> je nakon sastanka s Borrellom kazao kako se nada da će se u BiH napokon okončati loša politička klima i prekinuti s besplodnim raspravama koje zemlju drže blokiranom.</p><p>"Neupitno je da je prespektiva BiH članstvo u EU. Imamo u tome svu potporu EU i visokog predstavnika a do nas je realizirati pritoritete koji su pred nas postavljeni", kazao je Džaferović a tom se stajalištu pridružio i hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić.</p><p>Borrell će se tijekom cjelodnevnog boravka u Sarajevu odvojeno sastati s čelnicima Vijeća ministara BiH i oba doma državnog parlamenta te posjetiti sarajevski "Muzej ratnog djetinjstva" a potom će održati govor pod naslovom "Od Daytona ka Bruxellesu".</p>