Budući ministar nakon otkrića 24sata vratio dječje doplatke. Ali evo koja ga još kazna čeka!

Kandidat Domovinskog pokreta za ministra poljoprivrede David Vlajčić vratio je Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje 795,3 eura dječjeg doplata za koji je utvrđeno da mu je neosnovano isplaćen, potvrđeno je za 24sata. Posljedica je to jučerašnjeg otkrića 24sata da je mjesecima primao dječji doplatak na koje nema pravo, odnosno nije prijavio HZMO-u veliko povećanje plaće kada je imenovan državnim tajnikom. S plaćom od preko 4.200 eura, on i supruga su izašli izvan cenzusa kojim ostvaruju pravo na dječji doplatak za svoje troje malodobne djece. Trebao je tu promjenu prijaviti u roku 15 dana, ali to nije učinio.

Ali uz povrat dječjeg doplatka, Vlajčić bi trebao platiti i dodatnu kaznu od 130 do 1320 eura. Zakon o doplatku za djecu tu sankciju jasno propisuje za one koji u roku 15 dana ne prijave promjene u prihodima koje utječu na smanjivanje ili obustavu prava na dječji doplatak.

Vlajčić nam je preko Domovinskog pokreta u vrijeme pisanja prvog teksta poručio da je bio uvjeren da ima pravo na dječji doplatak po rješenju HZMO-a tijekom cijele godine, te da nije znao da mora prijaviti promjenu. Obećao je grešku ispraviti ako se naša informacija pokaže točnom jer nije bilo namjere zaobilaziti pravila, poručeno nam je.

Kako je za troje djece primao 159 eura dječjeg doplatka, vraćeni iznos odgovara isplatama tijekom pet mjeseci, odnosno od kada je postao državni tajnik. Vlajčić je nakon našeg otkrića, već u trenutku kada smo postavili pitanja i istraživali priču, zatražio od HZMO-a da mu obustave pravo na doplatak i izračunaju koliko bi trebao vratiti. Kada je dobio izračun, novac je uplatio.

Vlajčić je u utorak poslijepodne dobio jednoglasnu potporu koalicijskih partnera za novog ministra poljoprivrede. Sutra bi se o njemu trebalo raspravljati na nadležnom saborskom odboru gdje će prvi puta i predstaviti svoj plan za resor. Izglasan bi trebao biti u Saboru u petak.

Vlajčić je u imovinskoj kartici prijavio da od srpnja zarađuje više od 4227 eura mjesečno, dok mu supruga zarađuje kao pročelnica u Vukovaru 2391 eura, što zajedno čini prihod roditelja od 6.618 eura mjesečno. U slučaju peteročlane obitelji poput njegove, pravo na dječji doplatak ima li bi da roditelji ostvaruju plaće do 3.090 eura.

Početkom prošle godine je podignut cenzus za ostvarivanje dječjeg doplatka i pojednostavljeno, on je iznosio 618 eura mjesečnog prihoda po članu kućanstva. Za prošlu godinu su se gledali prihodi koje je obitelj ostvarila tijekom cijele 2023. godine. Prema rješenju HZMO-a iz travnja prošle godine, supružnici Vlajčić su ostvarili pravo na dječji doplatak jer su zajedno godišnje u 2023. godini uprihodovali 36.010 eura, što je po članu kućanstva 600,18 eura mjesečno. A cenzus je 618 eura.

Time su za svako od troje djece ostvarili pravo na doplatak od 30,8 eura, a po Zakonu o dječjem doplatku, za treće i svako daljnje dijete se ostvaruje dodatnih 66,36 eura mjesečno. Ukupno to za troje djece čini navedenih 159,09 eura dječjeg doplatka.

Budući ministar je tada bio pomoćnik direktora tvrtke Vukovarska poslovna zona i imao je plaću od 1443 eura, dok je supruga bila na porodiljnom dopustu i primala je umanjenu plaću, odgovoreno nam je preko stranke. Zajedno su mjesečno zato uprihodili oko 3000 eura, što se uklapa u cenzus.

Ali Zakon propisuje da je korisnik dječjeg doplatka dužan prijaviti svaku promjenu koja se tiče prava ostvarivanja na dječji doplatak tijekom tekuće godine. I to u roku 15 dana od njenog nastanka. HZMO bi onda donio novo rješenje kojem bi im se ukinuo doplatak jer zbog prihoda više nemaju pravo na njega. U HZMO kažu da oni ne mogu automatizmom vidjeti promjene, te je zato propisano i na kraju svakog rješenja napomenuto da ih treba prijaviti korisnik. Vlajčić to nije učinio i tumačili su nam da je smatrao da rješenje vrijedi cijelu godinu, odnosno kada je jednom doneseno, nije trebao prijavljivati promjene tijekom prošle godine. No, kada je shvatio grešku i kada je HZMO potvrdio naše informacije, novac je vratio.