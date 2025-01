Budući ministar poljoprivrede je mjesecima neosnovano primao dječji doplatak. Mora ga vratiti!

Budući ministar poljoprivrede David Vlajčić iz Domovinskog pokreta primao je cijele lanjske godine i dječji doplatak u iznosu od 159 eura mjesečno. To je prijavio u imovinskoj kartici, ali također iz nje se vidi da on na plaći državnog tajnika od srpnja zarađuje više od 4227 eura mjesečno, dok mu supruga zarađuje kao pročelnica u Vukovaru 2391 eura, što zajedno čini prihod roditelja od 6.618 eura mjesečno. To je 3500 eura više nego dozvoljava važeći cenzus kojim se ostvaruje pravo na dječji doplatak peteročlana obitelj. Kako je onda mogao primati dječji doplatak, pitaju se i čitatelji 24sata.

- Mene zanima kako je to moguće? Ja i žena imamo 1900 eura ukupno i jedva smo granično za 30 eura mjesečnog doplatka za dijete– napisao nam je čitatelj nakon što smo objavili podatke iz imovinske kartice.

Po rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koje nam je Vlajčić dostavio preko stranke, neupitno je da je budući ministar imao pravo na dječji doplatak u trenutku podnošenja zahtjeva početkom 2024. Ali onda nije prijavio promjenu svoje i suprugine plaće, što je bio dužan učiniti, pa je po tome mjesecima neosnovano primao dječji doplatak od 159 eura mjesečno. Sada će primljeni novac morati vratiti.

O čemu se radi?

David i Marina Vlajčić imaju troje malodobne djece. Početkom prošle godine je podignut cenzus za ostvarivanje dječjeg doplatka i pojednostavljeno, on je iznosio 618 eura mjesečnog prihoda po članu kućanstva. Za prošlu godinu su se gledali prihodi koje je obitelj ostvarila tijekom cijele 2023. godine. To znači da roditelji troje djece imaju pravo na dječji doplatak ako su mjesečno zajedno imali prihod manji od 3090 eura, odnosno 618 eura po članu kućanstva. Prema rješenju HZMO-a iz travnja prošle godine, David Vlajčić je ostvario pravo na dječji doplatak jer su supružnici zajedno u 2023. godini uprihodovali 36.010 eura, što je po članu kućanstva 600,18 eura mjesečno. A cenzus je 618 eura.

Time su za svako od troje djece ostvarili pravo na doplatak od 30,8 eura, a po Zakonu o dječjem doplatku, za treće i svako daljnje dijete se ostvaruje dodatnih 66,36 eura mjesečno. Ukupno to za troje djece čini navedenih 159,09 eura dječjeg doplatka.

Budući ministar je tada bio pomoćnik direktora tvrtke Vukovarska poslovna zona i imao je plaću od 1443 eura, dok je supruga bila na porodiljnom dopustu i primala je umanjenu plaću, odgovoreno nam je preko stranke. Zajedno su mjesečno zato uprihodili oko 3000 eura, što se uklapa u cenzus.

- Ove godine neće ni podnositi zahtjev za doplatak jer zbog povećanih plaća obitelj ne ostvaruje pravo na doplatak. Doplatak koji je isplaćen tijekom mjeseci prošle godine je na osnovu prihoda 2023. godine – prenijeli su iz Domovinskog pokreta Vlajčićev stav.

Ali Zakon propisuje da je korisnik dječjeg doplatka dužan prijaviti svaku promjenu koja se tiče prava ostvarivanja na dječji doplatak tijekom tekuće godine. I to u roku 15 dana od njenog nastanka. HZMO bi onda donio novo rješenje kojem bi im se ukinuo doplatak jer zbog prihoda više nemaju pravo na njega. Čitali smo i tumačenje HZMO-a u kojem se to navodi, a na kraju svakog rješenja je zato i propisano da svaku promjenu treba prijaviti korisnik. Također se i tumači da ukoliko je netko neosnovano primao doplatak, iznose treba vratiti. Vlajčić to nije učinio i tumačili su nam da je smatrao da rješenje vrijedi cijelu godinu, odnosno kada je jednom doneseno, nije trebao prijavljivati promjene tijekom prošle godine.

- Za utvrđivanje prava na doplatak u razdoblju od 1. ožujka tekuće godine do kraja veljače sljedeće godine, uzimaju se u obzir prihodi kućanstva ostvareni u prethodnoj kalendarskoj godini. Tako se, primjerice, dohodovni cenzus za doplatak koji se ostvaruje od 1. ožujka 2024. do 28. veljače 2025. godine temelji na prihodima kućanstva iz 2023. godine. Promjene u prihodima korisnika nakon obrade godišnje prijave Porezna uprava dostavlja Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje te za korisnike kojima je utvrđena nepripadna isplata HZMO dostavlja rješenje o prestanku prava na doplatak za djecu i utvrđenoj nepripadnoj isplati - potvrdili su nam iz HZMO-a u službenom odgovoru.

Čim se supruga vratila s rodiljnog dopusta na punu plaću, trebali su to prijaviti jer bi premašili cenzus i izgubili dječji doplatak. A s njegovom plaćom državnog tajnika nakon Vladine povišice u srpnju, mjesečno su zarađivali 3500 eura više od dozvoljenog cenzusa za peteročlanu obitelj.

Neslužbeno nam je iz stranke poručeno da ako je greška napravljena da će je Vlajčić ispraviti jer nije bilo nikakve namjere zaobilaziti pravila. A da će oko svega uskoro biti i službenog odgovora. Navodno će se i iz Vlade očitovati o slučaju.