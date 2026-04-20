Bugarska: Radev slavi pobjedu

Proruski bivši predsjednik Rumen Radev uvjerljivo je pobijedio na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, pokazuju službeni rezultati objavljeni u ponedjeljak, što bi tu članicu EU-a i NATO-a moglo približiti Moskvi. Rezultat koji je nadmašio predizborne ankete jedna je od najuvjerljivijih pobjeda neke bugarske stranke i mogao bi okončati razdoblje političke nestabilnosti koja je dovela do osam izbora u posljednjih pet godina. Nakon 91,7 posto prebrojanih listića, Radevljeva stranka Napredna Bugarska osvaja 44,7 posto glasova i mogla bi vladati sama, iako nije isključila koaliranje s proeuropskim blokom i manjom strankom.

Proeuropska koalicija Nastavljamo promjene-demokratska Bugarska dobila je 13,2 posto, a donedavno vladajuća stranka GERB bivšeg premijera Bojka Borisova 13,4 posto glasova.

"Ovo je pobjeda nade nad nepovjerenjem, pobjeda slobode nad strahom i konačno, pobjeda moralnosti", izjavio je Radev na konferenciji za novinare u nedjelju navečer.

Izbori su raspisani nakon što je prethodna vlada prošlog prosinca pokušala progurati kontroverzni proračun, što je izazvalo masovne prosvjede koje je Radev s pozicije predsjednika podržao.

Radev (62) smatra se pragmatičnim, donekle proruskim vođom koji je kritizirao sankcije EU-a i pozvao na konstruktivan dijalog s Kremljom.

Bivši pilot borbenog zrakoplova MiG-29 i vrhovni zapovjednik bugarskih zračnih snaga, protivi se bugarskoj vojnoj podršci Ukrajini.

Bugarska je važan dobavljač streljiva i eksploziva Ukrajini preko trećih zemalja, posebno susjedne Rumunjske, pa je rat dao poticaj industriji naoružanja koja se bori još od sovjetskog doba.

Od 2022. godine Radev se redovito protivi da zemlja Ukrajini prodaje svoje zalihe oružja, koje je još iz doba dok je zemlja bila pod sovjetskim utjecajem, uz obrazloženje da to produžuje rat koji Ukrajina ne može dobiti.

Sličan je to argument onome koji je iznosio odlazeći mađarski premijer Viktor Orban.

Na izborima se ipak uglavnom bavio unutarnjom politikom, obećavajući borbu protiv korupcije i obnovu stabilne vlade nakon godina labavih koalicija.